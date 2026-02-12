Tras más de 16 horas de debate, el Senado aprobó este miércoles por la madrugada la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La votación se realizó con el pleno completo de 72 senadores presentes. El oficialismo reunió el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo votó en contra junto a legisladores de Santa Cruz.

Ads

La iniciativa introduce modificaciones en 41 leyes laborales y propone cambios en el régimen de indemnizaciones, aportes sindicales y organización judicial, entre otros puntos.

Entre los ejes centrales del texto aprobado se destacan:

Ads

La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado a indemnizaciones.

La continuidad de los aportes sindicales obligatorios, aunque con topes.

El mantenimiento del 6% destinado a obras sociales.

La eliminación del artículo que preveía alivio en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.

El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, incorporado como anexo.

La votación en particular mostró variaciones en algunos títulos, pero el oficialismo mantuvo mayoría en todos los casos.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que el régimen vigente “quedó desactualizado” y genera inseguridad jurídica.

Ads

Puede interesarte

Desde el oficialismo se argumentó que la reforma busca reducir la litigiosidad laboral y facilitar la formalización del empleo. El senador Agustín Monteverde afirmó que el sistema actual “penaliza la creación de empleo” y sostuvo que la industria del juicio representa un problema estructural.

El kirchnerismo rechazó el proyecto. El senador Mariano Recalde señaló que “ninguna reforma laboral flexibilizadora generó empleo” y cuestionó que se modifiquen múltiples leyes en un mismo texto. José Mayans calificó la norma como “inconstitucional” y advirtió que aumentará la conflictividad judicial.

Entre los bloques dialoguistas hubo respaldos con reservas. La salteña Flavia Royón sostuvo que la ley “no va a crear empleo por sí sola”, aunque puede reducir la resistencia a la formalización. Otros senadores acompañaron en general pero marcaron diferencias en artículos específicos.

Ads

El escenario en Diputados

Con la media sanción obtenida, el proyecto será girado a Diputados. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertirlo en ley sin modificaciones. Sin embargo, si la Cámara baja introduce cambios, el texto deberá regresar al Senado.

De aprobarse sin alteraciones, se trataría de la primera reforma laboral de alcance integral sancionada desde el retorno de la democracia, luego de varios intentos fallidos en las últimas décadas.

Fuente: Infobae