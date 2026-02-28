La reforma, que ya había recibido modificaciones en la Cámara de Diputados, incluyendo la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas, fue ratificada por la Cámara alta luego de un intenso debate que se extendió por varias horas y estuvo atravesado por fuertes cruces políticos entre oficialismo y oposición.

Ads

Desde el oficialismo, la sanción de la reforma fue presentada como una herramienta para modernizar el mercado laboral, fomentar la formalización del empleo y ofrecer mayor flexibilidad a las empresas en la contratación y regulación de relaciones laborales. El Gobierno considera que la nueva ley otorga certidumbre jurídica y condiciones más competitivas para atraer inversiones.

Sectores aliados de la Casa Rosada destacaron que esta norma se convirtió en eje central de las prioridades legislativas del Ejecutivo en materia económica y productiva, reforzando la estrategia de reformas estructurales planteada desde el inicio de la gestión.

Ads

La respuesta de la oposición fue crítica. Calificaron la reforma como una reducción de derechos laborales históricos y advirtieron que la normativa podría debilitar la protección de los trabajadores en aspectos como indemnizaciones, negociación colectiva y condiciones de trabajo.

La modificación al texto que regresó al Senado desde la Cámara baja (principalmente la quita del artículo que permitía recortes salariales por licencias médicas) fue clave para asegurar los votos necesarios para su sanción y mitigar algunas de las críticas más duras que había generado en la opinión pública.

Ads

La sanción de la reforma laboral tuvo lugar en la última sesión extraordinaria convocada por el Presidente, en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias de este domingo. Junto con otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, la aprobación de esta ley marca un punto de inflexión en el rumbo legislativo del oficialismo.