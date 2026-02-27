El Senado de la Nación aprobó, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, el Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El debate se desarrolló en un contexto de tensión política y social.

En la previa de la sesión se registraron incidentes en el Obelisco protagonizados por agrupaciones de izquierda, en rechazo a las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Durante el cierre de las exposiciones por parte del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que “hoy el Congreso tiene la oportunidad de terminar con una de las grandes injusticias del sistema penal argentino, que es una ley que viene del dictador Rafael Videla. Una ley que convirtió a cada juez en dueño de la vida de cada uno de los menores que cometían un delito”.

Luego agregó: “Esta ley está del lado de los ciudadanos. Deja la teoría de que la víctima es el delincuente. Un país que olvida a sus víctimas termina perdiendo total y absolutamente el sentido de la justicia”. Y concluyó: “Matar no puede ser gratis. Ni para un menor de 14 años ni para una persona mayor”.

Por el bloque peronista, el último orador fue el senador Martín Soria, quien cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto. “El oficialismo no permitió analizar ni trabajar el texto como es debido. En Diputados hubo 31 expositores de lujo: organismos especializados, psiquiatras, jueces y fiscales de distintas provincias. Todos coincidían en que esa ley de la dictadura era mala, pero este texto que quedó es malo”, afirmó.

Fuente: con información de Infobae