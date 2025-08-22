Luego de que Diputados tome una decisión sobre los recientes vetos de Javier Milei a aumentos en jubilaciones y discapacidad, la Cámara de Senadores aprobó nuevas subas para el hospital Garrahan y las universidades.

Duro revés para el Gobierno: el Senado aprobó el presupuesto universitario y el aumento para el Garrahan

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, quedó aprobado el presupuesto universitario, lo que significó un duro revés para el Gobierno que esperaba otro resultado con el argumento de mantener el superávit fiscal.

Además, quedó aprobada la ley de Emergencia en Pediatría y Residencias, que declara por dos años la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y en las residencias médicas nacionales. En las próximas horas, se espera que Milei vete ambas medidas.

En una sesión muy caliente, el oficialista Ezequiel Atauche aseguró: “Vienen a romper el Gobierno y no les importa nada más”. Los 58 votos afirmativos vinieron del peronismo, la UCR y dos legisladores del PRO, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.

Las abstenciones fueron del salteño Juan Carlos Romero (aliado oficialista) y dos senadoras del PRO, Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut).

El descargo del oficialismo tras la derrota en el Senado

En otra parte de su descargo, Atauche dijo que este Gobierno “se puso manos a la obra y se puso a invertir en alfabetización y a sacar las ideologías de la educación que venían envenenando la mente de nuestros niños y jóvenes”.

Luego, aseguró que este tema “se tiene que tratar en el Presupuesto” y que desde el oficialismo “chocaron con la clase política que no entendía lo que era tener un Presupuesto con déficit cero”.

Cerró diciendo que la gestión actual viene a “combatir el país donde los egresados valen 500 millones de pesos y hay universidades inventadas” y que en la oposición “se ponen la careta de la educación, pero le recortaron 70 mil millones”.

