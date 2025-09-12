Comenzaron a disputarse los Campeonatos Argentinos Sub-14 con la doble representación marplatense: las damas son locales en nuestra ciudad, mientras que los caballeros están jugando en Mendoza.

En el Argentino “B” de Mar del Plata, la “Roja” debutó con un partidazo ante Litoral. El equipo de Agustina Álvarez se impuso por 5 a 4 en un duelo de dientes apretados, pero clave para la clasificación. Delfina Pezzelato fue la primera en marcar para el provisorio 1-1, pero luego amplió la cuenta Uma Retamoza con dos anotaciones y Pilar Tuccella Ginel marcó otro dos goles para un 5-2 que parecía definitivo.

Sobre el final del encuentro, las visitantes metieron dos goles y quedaron al borde de la hazaña, pero el dueño de casa se hizo fuerte para sostener su arco logrando tres puntos vitales.

(Foto: FBH)

Por la noche, se enfrentaron con Entre Ríos y volvieron a dar la talla logrando un triunfo sólido nuevamente y con una importante cuota de gol. Fue 3-1 en favor del equipo marplatense que con las dos victorias, asegura su lugar en las semifinales del Argentino “B”, teniendo en cuenta que mañana tendrá que cerrar la fase regular jugando ante el único equipo que no sumó unidades en la zona. Será desde las 13.20 ante la Federación de la Unión del Centro.

En el caso de los caballeros, la jornada se inició con una derrota ante el local, Mendoza por 5-1 después de que Valentino Garoni abriera el marcador temprano en el partido, pero no pudieron sostenerlo. El encuentro de la tarde entonces, se volvía muy importante para seguir con aspiraciones.

Sin embargo, ante Entre Ríos fue un partido igual de complejo que los dirigidos por Mariano Bischoff terminaron perdiendo por 7-1 (gol de Mateo García Grúa) finalizando su participación en la fase regular en el último puesto de la zona y fuera de los cuartos de final.

En lo que resta del certamen tendrá que jugar el cuadrangular de reclasificación del 8° al 12° puesto que se iniciará este viernes por la tarde.