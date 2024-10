Luego de un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en donde detectaron un descenso de consumo en indumentaria y calzado de un 17%, el sector textil local afirmó estar de acuerdo en la baja, sin embargo no coincidieron en el porcentaje.

Tras un análisis entre productores textiles, llegaron a la conclusión de que la caída de las ventas alcanzaría al menos un 20% y que estaría acorde al descenso de producción ya que el año pasado había exceso de prendas por el faltante de insumos.

Sobre esto, Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil local dialogó con El Marplatense y expresó como se encuentra actualmente la situación de la industria: "Eso que indicaron es lo que está pasando. Lo que sucede es que todas esas encuestadoras que realizan los relevamientos, no tienen una rigurosidad científica pero si marcan una pauta, la cual es que hay una importante caída de las ventas. No es algo tan grave porque un 17% comparado con el año anterior, momento preelectoral donde hubo una cantidad de medidas que impulsaban, como los créditos, los planes Ahora 12 con tasas muy bajas, plan platita. Yo creo que este descenso, comparado con el del año pasado, es superior a lo que detectaron. Hay una caída en el sector textil, en el consumo, de por lo menos el 20% comparando este año con el anterior".

"A mi no me gustan las estadísticas de mes a mes porque a veces poseen componentes del clima, porque si empieza a hacer calor en agosto o si no hace calor, varían mucho las ventas. Este año, durante marzo y abril, los fabricantes de suéteres de Mar del Plata nos juntamos y evaluamos cuál era la caída de la actividad, medida en dos parámetros, producción y consumo/caída de ventas. Ahí establecimos que había una cifra que era del 30% porque notamos una caída importante tanto en las ventas como en las producciones", dijo.

"El año anterior hubo mayor producción por un problema de sobre stockear por el faltante de insumos pero este año, con la caída de la demanda, hubo liquidación y eso paró la elaboración. Entonces establecimos una cifra para los primeros 6 o 7 meses de este 2024 porque no hubo modificaciones", indicó como balance a nivel local.

Puede interesarte

"Nuestra actividad la trabajamos con mucha anticipación, vamos trabajando para las temporadas que siguen, sin embargo las ventas para el invierno del año que viene, siguen marcando la misma tendencia, una caída en la demanda de producción de al menso el 25%. Mar del Plata es la capital del pulóver porque nosotros no solo fabricamos y vendemos acá sino que enviamos también a todo el país y a las grandes marcas que también compran muchos meses antes, en agosto hacen pedidos para enero, invierno del año que sigue", concluyó Fasano.