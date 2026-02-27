El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, recibió a los representantes de las cámaras integrantes de Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina. El encuentro tuvo como objetivo analizar la situación actual del sector, centrando el debate en la pérdida de rentabilidad, la presión tributaria y los desafíos logísticos que enfrentan las empresas, especialmente las PyMES.

Durante la audiencia se solicitó formalmente la eliminación o disminución de los derechos de exportación y se expresó preocupación por el incremento promedio del 234% en el Derecho Único de Extracción. Asimismo, las entidades advirtieron sobre el impacto financiero del Derecho de Asignación aplicado en 2024, señalando que las empresas más pequeñas debieron recurrir a préstamos bancarios para afrontar estos pagos, lo que condiciona futuros procesos de cuotificación, como el del langostino.

En cuanto a la operatividad, se expuso la necesidad de una simplificación administrativa ante la duplicación de trámites entre el SENASA y la Subsecretaría de Pesca, que genera demoras críticas. También se denunció el perjuicio económico que provoca la demora de hasta 12 meses en la acreditación de créditos fiscales por reintegros e IVA por parte de ARCA y Aduana, situación que afecta directamente el capital de trabajo de las plantas de procesamiento y los buques fresqueros.

Respecto a la pesquería del langostino, el sector solicitó que cualquier proceso de cuotificación sea transparente y participativo, considerando la disparidad en inversiones, permisos y estructuras de flota. Si bien se reconoció la estabilidad biológica del recurso y los avances macroeconómicos actuales, los referentes hicieron hincapié en que la pesca, como industria alimenticia que exporta 2000 millones de dólares anuales, requiere políticas específicas que contemplen los costos provinciales y municipales para mejorar el valor de sus productos.

En el orden de presentaciones participaron representantes de las entidades CAPECA, CAIPA, CAPIP, CAPA, CAFREXPORT, AEPCyF, CEPA y UDIPA.

