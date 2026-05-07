Representantes de la flota fresquera y de plantas de procesamiento advirtieron sobre una crisis “sin precedentes” en el sector y reclamaron medidas urgentes al Gobierno nacional, en un contexto de fuerte aumento de costos y tensiones operativas que afectan a la actividad en distintos puertos del país.

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A través de un comunicado, los actores del sector señalaron que la situación podría volverse “terminal” y convocaron a las cámaras empresarias y armadores independientes a trabajar de manera conjunta en la elaboración de propuestas que permitan afrontar el escenario actual. “Sólo unidos lograremos afrontar estos desafíos”, expresaron.

Entre los principales pedidos, solicitaron audiencias “al máximo nivel” con el presidente de la Nación o el ministro de Economía, así como un encuentro con el Consejo Federal Pesquero para abordar la problemática de manera integral.

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También manifestaron su apoyo a la flota costera, parte de la cual se encuentra paralizada debido al aumento del combustible y a lo que calificaron como una “absurda pretensión” de incorporar un segundo patrón en embarcaciones menores.

En materia regulatoria, exigieron “transparencia y cumplimiento de la letra y el espíritu de la Ley de Pesca”, y rechazaron cualquier modificación que no haya sido debatida abiertamente o que implique mayores costos para la actividad. En ese sentido, cuestionaron posibles sanciones que consideraron “extemporáneas y absurdas”.

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Asimismo, instaron a los gremios a contemplar la gravedad de la situación y a negociar nuevos acuerdos, al considerar que resulta inviable un incremento del costo laboral en el actual contexto.

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En un planteo que abarca tanto al puerto de Mar del Plata como a otras terminales del país donde opera la flota fresquera, reclamaron responsabilidad a los proveedores de insumos y servicios de toda la cadena pesquera, al advertir que la actividad “no resiste más quebrantos” y que no es posible continuar absorbiendo aumentos de costos.