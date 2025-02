Según estadísticas oficiales, el sector pesquero marplatense atraviesa una fuerte crisis con un registro de al menos un 40% menos de desembarques debido a factores económicos. Las cifras oficiales denotan que hasta el 4 de febrero pasado, se contabilizaron poco más de 75000 toneladas, un 7% menos que hace un año atrás.

En detalle, la reducción de las descargas padece un 7% menos de langostino patagónico y un 22% menos de merluza hubbsi. Sin embargo la única especie que demuestra un crecimiento es la del calamar con un 10% de incremento. En el caso local, las descargas no solo se desplomaron en un 40% sino que pasaron de ser 23691 en 2024 a 14207 en 2025.

Sobre esto, Ayelén Fortunato, gerente de la Cámara Argentina Pesquera ALFA dialogó con El Marplatense y dijo: "Si visualizamos enero 2024 contra enero 2025, en la Provincia se desplomó y se detalla una descarga que bajó en un 33% aproximadamente. Esto indefectiblemente hace que toda la cadena de valor y la productiva porque se está trabajando muy abajo. Esto se debe meramente por factores de índole económico, cuando nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que estamos a pérdida en cada una de las mareas, con un promedio de $17 millones por cada una, en lo que es el extracto fresquero".

"Esto indiscutiblemente afecta a la cadena de valor y al trabajo incontinente. La realidad es que no vamos a poder solventarlo por mucho más tiempo. Seguimos operando y trabajando pero necesitamos ser atendidos y escuchados, nos tienen que sacar presiones de encima. Vamos a tener charlas que no son amenas con cada uno de los que integran la actividad porque esto así no se puede seguir manteniendo", aclaró.

"Una de las cosas que más hay que trabajar y seguimos haciendo, es con las partes gubernamentales, tanto de Nación y de Provincia para que se nos saque toda la presión que tenemos sobre cada una de estas actividades. Cuando se desregulariza y se simplifica, bajan impuestos y tasas, esto también hace a la cadena de valor", sumó la referente.

En el caso de Mar del Plata y las consecuencias, Fortunato afirmó: "En la industria, ya estamos con impacto negativo en cada una de las mareas estamos a pérdida, por lo tanto, el impacto ya se está viendo. Hace un año que estamos avisando que estamos inmersos en una crisis y tenemos muchas empresas en situación de quebranto".