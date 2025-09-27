El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 614/2025 la modificación del calendario que permitirá en noviembre un nuevo fin de semana extra largo: el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 24 y se sumará un feriado turístico el viernes 21.

Ads

En diálogo con El Marplatense, Jesús Osorno, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG), celebró la medida: “Todo lo que incentive el consumo y el viaje suma, porque venimos de un invierno muy duro. Ojalá haya plata en la calle y se pueda trabajar bien”.

Puede interesarte

Desde el sector hotelero y gastronómico marplatense remarcaron que cada jornada no laborable funciona como un motor clave para sostener la actividad antes del inicio de la temporada de verano. Sin embargo, Osorno advirtió que resulta “imposible” hacer proyecciones sobre la tasa de ocupación: “La economía cambia en cuestión de días, sube y baja todo el tiempo. No podemos anticipar qué pasará en dos o tres meses”.

Ads

La expectativa de los empresarios está puesta en que la combinación del feriado turístico con el traslado del Día de la Soberanía genere un alto movimiento en destinos como Mar del Plata, que tradicionalmente recibe un gran caudal de visitantes en los fines de semana largos.

Con este calendario, noviembre se perfila como un mes clave para medir la recuperación del turismo interno y anticipar cómo llegará la Costa Atlántica al inicio de la temporada estival.

Ads