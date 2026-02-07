La histórica espada conocida como sable corvo perteneciente al general José de San Martín arribó este sábado a San Lorenzo, en Santa Fe, para ser protagonista de los actos conmemorativos por el aniversario del Combate de San Lorenzo. La reliquia fue retirada del Museo Histórico Nacional en Buenos Aires tras una despedida multitudinaria en la que unas 5.000 personas acompañaron su salida rumbo a la ciudad santafesina.

Según informes oficiales, la pieza fue trasladada con protocolos especiales y escoltada por efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, antes de ser enviada en avión para participar de las celebraciones locales.

La presencia del sable corvo se convirtió en el eje simbólico de los homenajes que recuerdan la primera batalla en la que San Martín lideró a sus tropas en suelo argentino en 1813, con actividades culturales, recreaciones históricas y una masiva concurrencia de público.

Su traslado forma parte de un operativo mayor que incluye su nueva custodia en el cuartel de los granaderos en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, tras la decisión oficial de cambiar el lugar donde quedará bajo cuidado permanente.

