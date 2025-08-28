La Comisión de Deportes de UTA Mar del Plata organiza una velada especial que tendrá como epicentro la Escuela de Boxeo “UTA Box” ubicada en Belgrano 4575.

El evento contará con servicio de buffet y un extenso cronograma de peleas con presencia de boxeadores de distintos gimnasios de la ciudad y la región. Tal como suele suceder en eventos de estas características, la actividad empezará temprano, desde las 17 con algunas exhibiciones, mientras que a las 20 se desarrollará el cronograma de combates amateurs con títulos bonaerenses en juego.

Las entradas tienen un valor de $8.000 anticipadas y $10.000 en puerta, mientras que los afiliados podrán ingresar mediante un vale.

Cronograma de peleas

1° PELEA

Exequiel Wolkoviez (68 kg, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Braian Godoy (69 kg, Gimnasio Maravilla Sosa)

2° PELEA

Dylan Suárez (56 kg, debutante, 15 años, Gimnasio UTA Box) vs Lautaro Cominetti (56 kg, 1 pelea, 16 años, Gimnasio Villa Italia - Tandil)

3° PELEA

Joaquín Malessandre (64 kg, 1 pelea, 17 años, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Michel Sosa (64 kg, 1 pelea, 16 años, Gimnasio Maravilla Sosa)

4° PELEA

Dylan “Pitbull” Enciso (58 kg, debutante, 17 años, Gimnasio UTA Box) vs Lucas Díaz (58 kg, 1 pelea, 17 años, Gimnasio Maravilla Sosa)

5° PELEA – Título en juego

Ezequiel Moyano (56 kg, 10 peleas, 17 años, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Nacho Giménez (56 kg, 7 peleas, 17 años, Gimnasio Maravilla Sosa)

6° PELEA – Título en juego

Zarek Castro (64 kg, 2 peleas, 16 años, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Joaquín Enrríque (63 kg, 4 peleas, 15 años, Gimnasio Maravilla Sosa)

7° PELEA – Título en juego

Rodrigo Luque (58 kg, 3 peleas, 17 años, Gimnasio UTA Box) vs Axel Barreto (59 kg, 6 peleas, 17 años, Gimnasio La Roca Box)

8° PELEA – Título en juego

Alex Rivero (55 kg, 19 peleas, Mayor, Gimnasio Monkey Box) vs Ismael Barrios (55 kg, 7 peleas, Mayor, Gimnasio La Roca Box)

9° PELEA – Título en juego

Luna Avellaneda (60 kg, 9 peleas, 19 años, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Daiana González (60 kg, 7 peleas, 30 años, Gimnasio Rambla Box)

10° PELEA – Semi fondo, título en juego

Brandon Álvarez (85 kg, 5 peleas, Mayor, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Felipe Mariani (85 kg, 10 peleas, Mayor, Gimnasio Mitre Box)

11° PELEA – De fondo, título en juego

Joaquín Rinaldi (60 kg, 19 peleas, Mayor, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Cristian Leiva (60 kg, 25 peleas, Mayor, Gimnasio Mitre Box)

De esta manera, UTA Box prepara una velada de alto nivel con jóvenes talentos y boxeadores experimentados, en una noche que promete emociones fuertes y un merecido homenaje a Tito Yanni.