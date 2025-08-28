El sábado se realizará el Festival de Boxeo “UTA Box” en Mar del Plata
El próximo sábado 30 de agosto se llevará a cabo en la sede de la Unión Tranviarios Automotor de Mar del Plata un festival de boxeo amateur en homenaje a Tito Yanni. Habrá exhibiciones desde las 17 y 11 combates amateurs desde las 20 horas.
La Comisión de Deportes de UTA Mar del Plata organiza una velada especial que tendrá como epicentro la Escuela de Boxeo “UTA Box” ubicada en Belgrano 4575.
El evento contará con servicio de buffet y un extenso cronograma de peleas con presencia de boxeadores de distintos gimnasios de la ciudad y la región. Tal como suele suceder en eventos de estas características, la actividad empezará temprano, desde las 17 con algunas exhibiciones, mientras que a las 20 se desarrollará el cronograma de combates amateurs con títulos bonaerenses en juego.
Las entradas tienen un valor de $8.000 anticipadas y $10.000 en puerta, mientras que los afiliados podrán ingresar mediante un vale.
Cronograma de peleas
1° PELEA
Exequiel Wolkoviez (68 kg, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Braian Godoy (69 kg, Gimnasio Maravilla Sosa)
2° PELEA
Dylan Suárez (56 kg, debutante, 15 años, Gimnasio UTA Box) vs Lautaro Cominetti (56 kg, 1 pelea, 16 años, Gimnasio Villa Italia - Tandil)
3° PELEA
Joaquín Malessandre (64 kg, 1 pelea, 17 años, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Michel Sosa (64 kg, 1 pelea, 16 años, Gimnasio Maravilla Sosa)
4° PELEA
Dylan “Pitbull” Enciso (58 kg, debutante, 17 años, Gimnasio UTA Box) vs Lucas Díaz (58 kg, 1 pelea, 17 años, Gimnasio Maravilla Sosa)
5° PELEA – Título en juego
Ezequiel Moyano (56 kg, 10 peleas, 17 años, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Nacho Giménez (56 kg, 7 peleas, 17 años, Gimnasio Maravilla Sosa)
6° PELEA – Título en juego
Zarek Castro (64 kg, 2 peleas, 16 años, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Joaquín Enrríque (63 kg, 4 peleas, 15 años, Gimnasio Maravilla Sosa)
7° PELEA – Título en juego
Rodrigo Luque (58 kg, 3 peleas, 17 años, Gimnasio UTA Box) vs Axel Barreto (59 kg, 6 peleas, 17 años, Gimnasio La Roca Box)
8° PELEA – Título en juego
Alex Rivero (55 kg, 19 peleas, Mayor, Gimnasio Monkey Box) vs Ismael Barrios (55 kg, 7 peleas, Mayor, Gimnasio La Roca Box)
9° PELEA – Título en juego
Luna Avellaneda (60 kg, 9 peleas, 19 años, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Daiana González (60 kg, 7 peleas, 30 años, Gimnasio Rambla Box)
10° PELEA – Semi fondo, título en juego
Brandon Álvarez (85 kg, 5 peleas, Mayor, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Felipe Mariani (85 kg, 10 peleas, Mayor, Gimnasio Mitre Box)
11° PELEA – De fondo, título en juego
Joaquín Rinaldi (60 kg, 19 peleas, Mayor, Gimnasio Hnos. Ruiz) vs Cristian Leiva (60 kg, 25 peleas, Mayor, Gimnasio Mitre Box)
De esta manera, UTA Box prepara una velada de alto nivel con jóvenes talentos y boxeadores experimentados, en una noche que promete emociones fuertes y un merecido homenaje a Tito Yanni.
