Hugo Luis Biolcati, ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), falleció hoy y fue una de las figuras centrales del conflicto entre el sector agropecuario y el kirchnerismo durante 2008, en torno a la Resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones.

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Biolcati presidió la SRA entre 2008 y 2012, período que coincidió con el primer mandato y parte del segundo de la ex presidente Cristina Fernández, en un contexto de fuerte confrontación política y económica.

Durante ese tiempo, mantuvo una postura crítica hacia el Gobierno nacional, al que calificó como “anticampo”, y se posicionó como uno de los principales referentes del sector rural en el debate público.

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En el marco del conflicto por la Resolución 125/2008, Biolcati integró la Mesa de Enlace junto a Luciano Miguens (SRA), Mario Llambías (CRA), Eduardo Buzzi (Federación Agraria Argentina) y Fernando Gioino (Coninagro), espacio desde el cual se articuló la oposición a la medida oficial.

La iniciativa del Gobierno buscaba incrementar la recaudación fiscal ante la suba de los precios internacionales de los granos y “redistribuir la riqueza”, además de desacoplar los precios internos. Sin embargo, desde el sector agropecuario fue considerada “confiscatoria” y perjudicial para la inversión, debido a que las alícuotas aumentaban en función del valor de los commodities.

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El conflicto derivó en un paro agropecuario de 129 días, con protestas, cortes de rutas y un alto impacto político y social, en el que Biolcati se destacó como uno de los principales portavoces.

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Tras meses de tensión, la medida fue enviada al Congreso y el 17 de julio de 2008 el Senado empató la votación. En ese contexto, el entonces vicepresidente Julio Cobos definió el resultado con su voto en contra y la frase: “Mi voto es NO positivo”, lo que determinó la caída de la resolución.

La firme postura de Biolcati frente al Gobierno y su defensa de los intereses del sector lo consolidaron como un dirigente influyente dentro del ámbito agropecuario y una figura clave en la articulación gremial del campo durante esos años.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas