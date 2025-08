Carolina Pérez no suele estar en los medios tan seguido como sus resultados lo merecen. Pero esta vez, la atención llegó por una lamentable razón: fue víctima de un violento asalto mientras entrenaba, donde a punta de pistola le robaron su bicicleta de entrenamiento. En diálogo con MarcaDeportiva.com, la ciclista marplatense relató cómo vivió este traumático episodio, las gestiones que hizo por su cuenta para recuperar el rodado y cómo intenta volver a enfocarse en su carrera deportiva.

Con la voz aún cargada por la angustia, reconoció: “Hoy, con el diario del lunes, el cuerpo y la cabeza me hacen dar cuenta del estrés y la angustia que pasé. En el momento estás con adrenalina, pero después te pasa factura física y mentalmente”.

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue que la deportista no esperó pasivamente una solución policial: ella misma salió a buscar su bicicleta por sus propios medios. “Hace casi 20 años que estoy en el ambiente del ciclismo y sé que en el 99% de los casos las bicicletas no aparecen. Hice la denuncia como corresponde, pero también me moví por mi cuenta, contactando gente, buscando información. Y todo eso es un fiel reflejo de cómo me siento hoy”, señaló.

Ese instinto de reacción fue lo que la llevó incluso a volver a la zona del robo. “Me salió por instinto. La bicicleta no es solo una herramienta, es parte de mi vida, de mi esfuerzo, mi día a día. Sabía que estaba en determinado lugar y con el paso de las horas podían sacarla de ahí, así que mi desesperación era esa: evitar que la movilicen”, explicó.

Finalmente, la repercusión pública que tuvo el caso jugó un rol clave. “Creo que se hizo tan público que eso influyó mucho. Llegó a los chorros y a su entorno. También destaco que antes de que pasara una hora del robo, el jefe de la policía departamental se puso a disposición y movió recursos. Pero sabemos que la policía muchas veces está limitada, y otras, es parte del problema”, afirmó sin rodeos.

Sobre la frecuencia de este tipo de situaciones, fue clara: “Sí, pasa seguido. En la zona de la rotonda del Hipódromo es moneda corriente. También en Santa Clara, por la planta de efluentes. Muchos te dicen ‘no pases por ahí’, pero es difícil entender la vida de un deportista de élite. Esto es un trabajo. Y la Ruta 226, aunque es autovía, termina siendo una de las más seguras, más allá de que hay que atravesar zonas complicadas. A cualquiera que vaya a trabajar en bicicleta, le puede pasar en cualquier momento”.

Pese a todo, Carolina ya piensa en lo que viene. “Gracias a los buenos resultados del primer semestre, se abrieron muchas puertas para lo que queda del año: carreras en Catamarca, el sur y algunas fuera del país. A fines de agosto arranca una segunda mitad de año muy cargada y tengo muchas ganas. No me siento con miedo. Solo necesito dejar pasar este momento y volver a hacer lo que amo desde hace casi 20 años”, concluyó.

A pesar de lo traumático del episodio, Carolina Pérez volvió a subirse a su bicicleta. Porque más allá del miedo, del enojo y del cansancio, hay algo que ni el robo más violento puede quitarle: la pasión por competir.