Desesperación en Santa Rosa de Aguilares por viviendas inundadas mientras Vialidad cortó la ruta 307 por derrumbes. Foto: Agencia NA/Redes.

La crecida del río Chirimayo descalzó la punta del puente principal en Alpachiri durante la madrugada del domingo y dejó cortada la ruta nacional 65. En Santa Rosa de Aguilares, vecinos atrapados en sus casas inundadas pidieron embarcaciones para poder evacuar.

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El intendente confirmó que la zona más afectada es La Calera, donde el camino está cortado y el río Medina desbordó su cauce. "Ha sido muy fuerte la creciente del Chirimayo... ha volteado muchos árboles y ha roto toda la defensa del lado del pueblo", dijo, y atribuyó el fenómeno a lluvias torrenciales en las zonas altas de Las Estancias.

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La Dirección Provincial de Vialidad informó que la ruta 307 también quedó bloqueada por el desplazamiento de material y sedimentos en varios tramos. En Villa Quinteros y en el departamento Chicligasta, el agua ingresó a las viviendas y el arroyo Barrientos registró crecidas importantes.

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En San Miguel de Tucumán, los sectores norte y sur sufrieron anegamientos severos, con especial afectación en la zona de la Terminal de Ómnibus sobre la avenida Brígido Terán.

Las autoridades indicaron que algunos ríos comenzaron a bajar su nivel hacia el amanecer, pero advirtieron sobre la inestabilidad de las defensas y los daños en los caminos del interior provincial.

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