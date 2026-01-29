El riesgo país de la Argentina revirtió la baja inicial y subió seis unidades hasta ubicarse en 490 puntos, según el indicador elaborado por JP Morgan, luego de haber tocado las 476 unidades en la apertura.

Pese a la suba, el índice se mantiene en niveles mínimos que no se registraban desde junio de 2018. Al asumir Javier Milei, el riesgo país se ubicaba por encima de los 1900 puntos y desde entonces mostró una tendencia descendente, con oscilaciones entre 600 y 800 unidades durante la primera parte de 2025.

El indicador había alcanzado un pico superior a los 1400 puntos en septiembre del año pasado, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el triunfo oficialista en octubre dio inicio a una nueva etapa de caída sostenida.

Un nivel cercano a los 450 puntos permitiría a la Argentina volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas de un dígito para comenzar a refinanciar los vencimientos previstos para este año. El caso reciente de Ecuador generó expectativas entre los analistas, aunque el Gobierno sostuvo que no habrá novedades en el corto plazo.

Según los analistas de Portfolio Personal Inversiones, la baja del riesgo país se explica por una dinámica global favorable para mercados emergentes y commodities, con ingreso de capitales desde Estados Unidos, y por los avances locales, especialmente las compras de dólares del Banco Central, que ya sumaron 1082 millones de dólares y fortalecieron la confianza en la cuenta financiera.

En el plano bursátil, las acciones argentinas operaron en baja en Wall Street. Los ADRs registraron pérdidas encabezadas por Globant (-6,2%), Central Puerto (-2,5%) y Edenor (-2,4%). En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedió 0,8% en pesos y 1,4% medido en dólares.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró sin cambios y se vendió a 1465 pesos en el Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa finalizó en 1444,50 pesos, por debajo del techo de 1562,27 pesos fijado por el régimen de bandas cambiarias. Durante enero, el Banco Central compró 1082 millones de dólares y las reservas cerraron en 46.159 millones de dólares.

Las cotizaciones financieras mostraron variaciones leves: el dólar MEP cotizó a 1460,05 pesos y el contado con liquidación se negoció a 1506,30 pesos.

Fuente: con información de TN