Los activos financieros argentinos atraviesan una semana marcada por el optimismo. La suba en los precios de los bonos soberanos, el avance de las acciones y la estabilidad cambiaria se combinaron para llevar al riesgo país a su nivel más bajo en los últimos siete años y medio, en una señal que refuerza las expectativas del mercado.

El índice que elabora JP Morgan cerró en 527 puntos básicos, tras retroceder 17 unidades en la última jornada. Se trata del registro más bajo desde junio de 2018 y consolida una fuerte baja acumulada desde la asunción de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, el indicador ya recortó cerca de 1.400 puntos básicos y, si se toma como referencia el triunfo electoral de noviembre de ese año, el descenso ronda los 1.900 puntos.

Uno de los factores centrales detrás de esta evolución es el fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central, que superaron los USD 45.000 millones por primera vez desde septiembre de 2021. A esto se suma una demanda sostenida por los bonos soberanos en dólares, que mostraron mejoras en sus cotizaciones luego del cumplimiento de pagos de capital y vencimientos realizados a comienzos de enero.

El mercado también respondió de manera positiva al desempeño del Banco Central en el frente cambiario. En lo que va del mes, la autoridad monetaria acumula compras por más de USD 900 millones, mientras que el dólar mayorista mostró una baja y se ubicó en torno a los $1.433, por debajo de los valores registrados en diciembre.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Milei sostuvo que la Argentina necesitará cada vez menos financiamiento externo y que el objetivo es profundizar el desarrollo del mercado de capitales local. En ese marco, defendió el esquema de bandas cambiarias como herramienta para reducir la volatilidad, al tiempo que remarcó que la transición hacia un régimen cambiario libre será gradual.

La mejora del clima financiero también se refleja en el mercado accionario. El índice S&P Merval recuperó niveles clave tanto en pesos como en dólares y volvió a mostrar una performance positiva en el balance de enero, luego de un inicio de año irregular. En dólares, el panel líder acumula una suba cercana al 3% en lo que va del mes.

Desde el sector financiero destacan especialmente el interés por las compañías energéticas, impulsadas por el contexto internacional del gas y su capacidad de sostener resultados en escenarios volátiles. A la par, el ingreso de divisas por colocaciones de Obligaciones Negociables y emisiones de deuda provincial refuerza el flujo de dólares hacia la economía.

En ese contexto, YPF concretó una colocación por USD 550 millones con vencimiento en 2034, ampliando el monto inicialmente previsto gracias a la fuerte demanda de inversores locales e internacionales. La operación es leída por el mercado como una señal adicional de confianza en el actual escenario macroeconómico.

La combinación de reservas en alza, disciplina fiscal, mayor previsibilidad cambiaria y cumplimiento de compromisos financieros aparece así como el principal sostén de una tendencia que llevó al riesgo país a niveles que no se veían desde hace más de siete años.