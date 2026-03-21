El riesgo país de la Argentina volvió a ubicarse en torno a los 600 puntos básicos, en un contexto de fuerte inestabilidad en los mercados internacionales y caída de los bonos soberanos.

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El indicador, elaborado por el banco JP Morgan, refleja la diferencia de tasa que debe pagar el país para endeudarse respecto de Estados Unidos. En los últimos días llegó a superar los 600 puntos y luego se mantuvo cerca de ese nivel, marcando uno de los valores más altos del año.

La suba se explica, en gran parte, por factores externos. La escalada del conflicto en Medio Oriente generó una fuerte aversión al riesgo a nivel global, lo que llevó a los inversores a desprenderse de activos de países emergentes como Argentina.

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Este escenario impactó directamente en los bonos argentinos, que registraron caídas en Wall Street y presionaron al alza el riesgo país.

Más allá del contexto internacional, el nivel actual del indicador también refleja dudas del mercado sobre la economía local y la capacidad del país para sostener su deuda en el tiempo.

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Los especialistas advierten que un riesgo país cercano o superior a los 600 puntos dificulta seriamente la posibilidad de que Argentina vuelva a emitir deuda en el exterior en condiciones sostenibles, ya que implica tasas de interés más altas.

En este marco, el comportamiento de los mercados seguirá condicionado tanto por la evolución del escenario internacional como por las señales económicas internas, en un contexto donde la confianza de los inversores continúa siendo un factor clave.