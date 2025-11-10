El riesgo país descendió este lunes por debajo de los 600 puntos básicos, marcando un nuevo piso en diez meses. La baja refleja un contexto de mayor optimismo en los mercados respecto de la deuda argentina y una tendencia sostenida de recuperación en los bonos soberanos.

El indicador, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los del Tesoro de Estados Unidos, acumula una caída superior al 8 % en lo que va de noviembre. Este comportamiento está asociado a señales de estabilidad en las variables macroeconómicas y al interés de los inversores en activos emergentes.

La mejora en el precio de los bonos y el descenso del riesgo país consolidan una percepción más favorable del escenario financiero nacional. Desde enero no se alcanzaban niveles tan bajos, lo que representa un alivio en las expectativas sobre el costo del financiamiento externo.

A pesar de este panorama alentador, los analistas advierten que el desafío será sostener la tendencia a mediano plazo. La evolución de las reservas internacionales, el control de la inflación y la capacidad del país para cumplir con sus compromisos de deuda serán factores clave para mantener esta mejora.

Fuente: TN.

