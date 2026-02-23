El inicio de la semana se produce en medio de un clima económico que muestra compras por parte del Banco Central, absorciones de pesos por parte del Tesoro, una cosecha agrícola que podría aportar importantes divisas al país y la finalización de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que abriría el camino a un nuevo desembolso por parte del organismo por unos US$ 1.000 millones en el corto plazo.

Sin embargo, estos factores positivos no fueron suficientes para sostener una caída más pronunciada del riesgo país, que se mantiene en niveles considerados elevados para los estándares internacionales y que complican las posibilidades de financiamiento barato en los mercados internacionales.

La señal que transmite un riesgo país por encima de los 500 puntos es clara: los inversores perciben un mayor riesgo de crédito soberano en Argentina, lo que se traduce en tasas de interés más altas para la deuda en moneda extranjera. El Gobierno había buscado que el indicador descendiera hacia la zona de los 400 puntos básicos para facilitar un eventual rolleo de vencimientos de deuda, especialmente el programado para julio de este año, también por unos US$ 4.500 millones.

La mejora previa en los indicadores estuvo impulsada, en parte, por el pago de un vencimiento importante en enero y por la caída de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que forman parte de la referencia para calcular esta prima de riesgo. A pesar de ello, la reciente escalada demuestra que la confianza no ha logrado consolidarse plenamente.

Los factores estructurales que siguen pesando en la percepción de riesgo son, la volatilidad política que históricamente ha acompañado a Argentina, la incertidumbre sobre la aplicación efectiva de reformas y la reticencia de inversores extranjeros a comprometer capital en activos argentinos, incluso ante señales de ordenamiento macroeconómico.

Mientras el Gobierno trabaja para consolidar reservas, mantener superávit fiscal y avanzar en reformas estructurales, el riesgo país sigue siendo una variable sensible que marcará la capacidad del país para acceder a financiamiento y negociar con acreedores externos en los próximos meses.