La goleada 5 a 0 de Arsenal consumó el descenso de Alvarado en la Primera Nacional y culminó una caída que parecía no terminar nunca. En el comienzo de la temporada, el entrenador era Alexis Matteo. Un DT marplatense, con recorrido pero sobre todo un futuro promisorio. Parecía acertado, aunque siendo lo único positivo entre las decisiones del comienzo de ciclo, la iba a tener difícil.

Es que Alvarado no tenía presupuesto y los refuerzos llegaron por medio de un acuerdo poco claro con una empresa privada. Así, el plantel se llenó de nombres e incorporó a 27 futbolistas, algunos de ellos unas horas antes de debutar contra Atlanta. La tarea de armar un verdadero equipo complicó tanto al entrenador que el lunes 10 de marzo (un mes de empezado el torneo) se fue. "Tendrían que ver qué es lo que quieren", disparó el director técnico contra la dirigencia y la empresa.

Estos últimos ya tenían listos a su reemplazo y lo presentaron al día siguiente. Iban cinco fechas (y cinco puntos cosechados) y Pablo Quatrocchi tomaba el cargo. En 11 partidos la cosa empeoró: no hubo fluidez ofensiva, se debilitó la defensa y el nuevo DT tampoco duró mucho. En la jornada 16, tras perder con Arsenal, dejó su puesto.

El tercer y último entrenador fue Marcelo Vázquez. El que ilusionó por momentos, pese a que la gente ya se veía peleando el descenso porque el equipo, desde la gestión de Quatrocchi, estaba inmerso en la zona roja. Algo no pudo hacer el cordobés. En la estadística, pesa para los tres entrenadores, pero Vázquez no consiguió los goles que necesitaba. Alvarado anotó en la temporada 18 tantos en total, 20 menos que Arsenal que terminó arriba en la tabla.

Justamente, el 5-0 del Viaducto dejó un resumen exagerado de la temporada. Un dolor inmenso. Perder por tal goleada el partido decisivo del año es triste. No convertir, normal por lo que pasó en todo el 2025. Y descender en el último lugar de la tabla, lo materializado cuando los errores se cometen frente a la desesperación. La falta de dinero hizo que se aprovechen de Alvarado hasta perder la categoría. Su gente lo paga con la despedida de un lugar al que costó tanto llegar.



