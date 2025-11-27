En una muestra de apoyo institucional, numerosos clubes del fútbol argentino, tanto de Primera División como de las categorías de ascenso, salieron públicamente a respaldar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de la campaña de cuestionamientos que surgió en los últimos días.

Entre los equipos de la Liga Profesional que manifestaron su apoyo se destacaron Aldosivi y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que desde la Primera Nacional y otras categorías también se sumaron voces institucionales.

Los comunicados provinieron de un amplio abanico de entidades: Deportivo Madryn, Atlanta, Deportivo Maipú, Colegiales, All Boys, Racing de Córdoba, Ferro, Los Andes, Güemes de Santiago del Estero, Quilmes, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires, Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, San Telmo, Talleres (RE), Chaco For Ever, Chacarita Juniors, Atlético Rafaela, Almagro, Excursionistas, Temperley, Brown de Adrogué, Ituzaingó, Tristán Suárez, Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Almirante Brown, Central Norte de Salta y Sarmiento de La Banda, entre otros.

Comunicado de Aldosivi en apoyo a Tapia

Tapia habló en los Premios Alumni

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se expresó públicamente por primera vez tras la polémica durante su participación en los Premios Alumni, distinciones otorgadas a jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes y producciones relacionadas con el fútbol.

“No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me han tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que, cuando se venza mi mandato, van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, sostuvo Tapia.

Asimismo, remarcó que “las luchas se dan desde adentro, no desde afuera” y reconoció que, si bien “hay muchísimas cosas para mejorar”, es innegable que “los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”.

