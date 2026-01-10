El mercado automotor argentino cerró 2025 con un crecimiento interanual del 47,8%, al alcanzar un total de 612.178 vehículos patentados, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), lo que confirmó un año de recuperación tras un período prolongado de caída y restricciones.

Durante diciembre se registraron 23.997 patentamientos de vehículos 0 km en todo el país, cifra que representó una suba del 10,3% en comparación con el mismo mes de 2024, aunque mostró una baja del 32,3% respecto de noviembre, una dinámica habitual para el cierre del año. Con este resultado, el acumulado anual superó ampliamente las 414.211 unidades patentadas en 2024.

El desempeño del año estuvo impulsado principalmente por un primer semestre de fuerte dinamismo, con incrementos interanuales que en algunos meses superaron el 70%. Entre los factores que explicaron este comportamiento se destacaron la reaparición del crédito, una mayor disponibilidad de unidades y el reacomodamiento de precios tras la devaluación previa. En la segunda mitad del año, el crecimiento se moderó por cuestiones estacionales y un contexto macroeconómico más exigente, sin revertir la tendencia positiva.

En el ranking de marcas, Toyota lideró el mercado con 97.081 unidades patentadas, seguida por Volkswagen con 94.436. Más atrás se ubicaron Fiat, con 74.752 vehículos, y Renault, con 59.001. Peugeot y Ford se posicionaron en quinto y sexto lugar, mientras que Chevrolet, Citroën, Jeep y Nissan completaron las diez marcas más vendidas del año.

Otro aspecto relevante fue el cambio en el origen de los vehículos comercializados. El 48% de los autos patentados en 2025 provino de Brasil, el 40% fue de producción nacional y el 12% restante correspondió a importaciones extrazona, un porcentaje récord en la última década. Este incremento estuvo vinculado a la flexibilización de las importaciones y a programas de incentivos para la movilidad sustentable, que beneficiaron especialmente a vehículos provenientes de China.

En ese contexto, el segmento de los autos 100% eléctricos mostró un crecimiento destacado. En todo 2025 se patentaron 1279 unidades, lo que implicó una suba interanual del 129,6%, aunque su participación sobre el total del mercado continúa siendo marginal. BYD encabezó el ranking de marcas, seguida por Renault y Chevrolet, mientras que entre los modelos más vendidos se destacaron el Chevrolet Spark EUV y los BYD Dolphin Mini y Yuan Pro.

Pese al avance registrado, los vehículos eléctricos aún representan una porción mínima del parque automotor argentino. Su expansión estuvo impulsada principalmente por flotas corporativas y consumidores de nicho, y continúa condicionada por factores como el precio, la limitada infraestructura de carga y la falta de incentivos fiscales de alcance nacional.