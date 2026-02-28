Tras más de dos décadas de su debut televisivo, la icónica familia publicitaria de los años 90 renace como una miniserie de ocho episodios en la plataforma Flow. Bajo la dirección de Francisco Colombatti y la producción de Landia, esta versión moderna apuesta por capítulos breves de entre cuatro y seis minutos, adaptándose a los hábitos de consumo actuales sin perder el humor que la consagró.

La trama recupera a los personajes originales, el padre, Llamona, Llamiro, el abuelo y la bebé, conservando sus voces y rasgos distintivos, pero reemplazando el antiguo teléfono fijo por smartphones. El proyecto, que ya fue declarado de interés cultural en Jujuy, busca conectar la nostalgia de quienes crecieron con la campaña de Telecom con las nuevas audiencias digitales, integrando participaciones especiales y un lenguaje visual renovado que mantiene vivo el ingenio de sus creadores originales, Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm.

Este relanzamiento no sólo marca un hito de nostalgia para el público argentino, sino que también refuerza el valor del patrimonio simbólico local en la industria del entretenimiento actual. Al contar con el respaldo del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y la participación de figuras invitadas. La producción logra posicionar a estos personajes rurales como verdaderos influencers tecnológicos, demostrando que el ingenio de "comunicarse sin pagar" sigue siendo una premisa infalible, incluso en la era de la fibra óptica y las redes sociales.

