El régimen de Venezuela confirmó hoy que detuvo al gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, caso denunciado desde el 8 de diciembre pasado. Diosdado Cabello, vocero chavista y mano derecha de Nicolás Maduro, acusó al oficial argentino y sembró sospechas. "Venía a cumplir una misión", lanzó en una conferencia de prensa.

Gallo viajó a Venezuela para visitar a su pareja, pero Cabello dio una interpretación persecutoria de su viaje y apuntó contra la Cancillería.

"Con respecto a lo que dice la Cancillería argentina, cómo les ha dolido eso. Una persona fue detenida, tú te metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo, pero su sueldo es de 500 dólares, ¿cómo lo logran? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea acá en Venezuela? Eso no lo dicen pero probablemente nosotros lo diremos en algún momento", acusó.

El chavista no dio precisiones de dónde está el gendarme, pero usó su conferencia para cargarlo de tintes políticos, al estilo conspirativo del régimen de Maduro. "No tiene nada que hacer en Venezuela. No meta sus narices en Venezuela", insistió Cabello.

"Aquí en Venezuela entran personas todos los días de distintas partes del mundo. 168.446 trámites en los últimos dos meses. Vienen a Venezuela, van a las mejores playas del mundo (...) los que vienen en santa paz. El que viene a conspirar, que asuma su responsabilidad", bramó el chavista de verba encendida.

Y, sin dar datos sobre el gendarme argentino, abundó: "De todas maneras, a todos los detenidos en Venezuela se les garantizan sus derechos".

Luego, Cabello disparó contra el gobierno argentino y trató de "fascista" a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Nos amenaza también la fascista Patricia Bullrich. Amenaza", inició su reflexión sobre la funcionaria de la gestión de Javier Milei.

Recordó que la funcionaria dijo que la detención de Gallo “será causa de guerra” y respondió: "Por dios, declárenle la guerra a los ingleses que le quitaron las Malvinas".

"¿Por qué no lo hacen?", se preguntó e ironizó: "¿Eso no es causa de guerra, que les roben el territorio? Pareciera que no".

Posteriormente, el vocero chavista puso la mira, otra vez, sobre la Cancillería argentina, manejada desde noviembre por Gerardo Werthein. "Ahora aquí en Venezuela hay justicia, hay autoridades, soberanía, independencia y la Cancillería argentina tiene sus formas...", remarcó.

Este lunes trascendieron imágenes del gendarme argentino en Venezuela en las que se lo ve con dos agentes de la Policía Nacional Bolivariana en un paso fronterizo. Gallo provenía de Colombia y cumplía funciones en el paso fronterizo entre Chile y Argentina. Se encontraba de vacaciones aquel 8 de diciembre en el que la detención fue denunciada.

Intentó entrar a ese país por un paso terrestre, pero lo detuvieron autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Bullrich fue la primera funcionaria argentina en referirse al tema y aseguró tener información sobre dónde se encuentra privado de su libertad el gendarme. "Nosotros sabemos donde está. Está en una base de inteligencia en Táchira", aseguró la ministra, quien además calificó la condición de Gallo como de "secuestro" y "rehén".

Fuente: Clarín