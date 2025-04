El régimen de China amenazó este miércoles a Estados Unidos con una posible escalada comercial al declarar públicamente que “no teme” una guerra económica con Washington.

La advertencia fue emitida por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, quien también reiteró que Beijing solo aceptará negociar si se eliminan lo que calificó como “presiones extremas” por parte del gobierno estadounidense.

“Si Estados Unidos realmente quiere resolver el asunto mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de ejercer presión extrema, dejar de amenazar y chantajear, y hablar con China sobre la base de igualdad, respeto y beneficio mutuo”, declaró Lin durante una conferencia de prensa.

La respuesta del régimen chino llegó un día después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declarara que corresponde a Beijing “dar el primer paso para llegar a un acuerdo arancelario” y que “la pelota está en su tejado”.

Según Leavitt, Estados Unidos mantiene abiertas las vías de diálogo, pero no cederá ante condiciones impuestas por el régimen comunista.

Lin Jian aseguró que “fue Estados Unidos quien empezó con los aranceles” y que China solo ha respondido en defensa de sus intereses.

“China ha sido muy clara: si EEUU quiere dialogar debe hacerlo desde el respeto, y debe dejar de usar máxima presión, amenazas y chantajes”, afirmó.

El vocero también sostuvo que la posición de China sobre el conflicto arancelario “ha sido clara e inequívoca” desde el inicio. “No hay ganadores en las guerras comerciales. China no quiere esta guerra, pero no le asusta luchar”, expresó.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensificó el pasado 2 de abril, cuando el presidente Donald Trump anunció la imposición de “aranceles recíprocos” a una serie de países.

Aunque rectificó parcialmente una semana después ante las caídas bursátiles y el aumento del costo de financiamiento de la deuda, endureció su postura contra China, elevando los aranceles a las importaciones chinas hasta un 145 %. En respuesta, Beijing aumentó sus gravámenes a los productos estadounidenses hasta un 125 %.

El régimen de China reemplazó a su principal negociador comercial con EEUU en plena escalada de tensiones por los aranceles

El Gobierno de China nombró este miércoles a Li Chenggang como nuevo viceministro de Comercio, en sustitución de Wang Shouwen, una figura clave en las negociaciones con Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El cambio ocurre en un momento de alta tensión entre las dos mayores economías del mundo, marcadas por un repunte de la guerra arancelaria iniciada en abril pasado.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, que detalló que Li, de 58 años, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito diplomático y comercial, y recientemente se desempeñó como embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El nombramiento de Li Chenggang es interpretado por analistas como una señal de que China podría buscar redirigir su estrategia negociadora, aunque no está claro si este cambio implicará concesiones sustantivas. La administración Trump, por su parte, ha dejado claro que no aceptará acuerdos que no beneficien directamente a los trabajadores y a la industria estadounidense.

Fuente: Infobae.