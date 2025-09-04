Aunque gran parte de la atención estará puesta en Lionel Messi, quien anticipó que el partido ante Venezuela será especial por tratarse del cierre de las Eliminatorias como local en su carrera, la jornada también marcará un hito para Emiliano Martínez. El arquero marplatense jugará su encuentro número 54 con la Selección Argentina, igualando nada menos que a Ubaldo Matildo Fillol como el segundo arquero con más presencias en la historia del seleccionado.

Ads

La antesala del partido en el Monumental tuvo un condimento especial: el propio Fillol, campeón del mundo en 1978, visitó el Predio Lionel Andrés Messi y compartió una foto junto al actual arquero del Aston Villa, quien además recibió como obsequio una camiseta utilizada por el “Pato” en aquel Mundial, firmada y dedicada. “De visita por el predio de @afaseleccion con mi querido colega campeón @emi_martinez26 ¡Abrazo de palo a palo, Dibu!”, escribió el ex River en sus redes sociales.

La marca alcanzada por Martínez refleja el camino recorrido desde su llegada al seleccionado y lo instala en la historia grande de los arqueros argentinos. Con 54 partidos, igualará a Fillol y quedará sólo por detrás de Sergio “Chiquito” Romero, que ostenta el récord absoluto con 96 presentaciones. En caso de ser titular frente a Ecuador en la última fecha, el marplatense superará definitivamente al “Pato” y se consolidará como el segundo con más partidos en la Albiceleste.

Ads

Más allá del récord, el presente de Martínez atraviesa un contexto particular: tras un frustrado pase al Manchester United y en medio de un clima tenso en el Aston Villa, la Selección vuelve a significar un refugio para el arquero, que no pierde su competitividad y será nuevamente una pieza clave en el cierre de la clasificación. En las últimas horas, el argentino fue confirmado como parte de la lista de Unai Emery para la Europa League en la presente temporada.

Ads