Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, aseguró en CNN Radio que “el gobierno vuelve a cambiar las reglas del juego” en el marco de la nueva restricción cambiaria dispuesta por el Banco Central para las operaciones vinculadas al programa del dólar soja.

En La Mañana de CNN, el titular de la SRA indicó que “el Banco Central se comunica de una manera confusa porque saca una resolución y al ratito la cambia. Esto trae confusión…”.

“Nuevamente aparece la picardía, la astucia y una emboscada del Banco Central. Abren una posibilidad y por otro lado siguen poniendo trabas”, agregó Pino en diálogo con Fernando González.

En este sentido, el referente del campo lamentó que “no se genera confianza entre el sector productivo y el gobierno” con las nuevas modificaciones y advirtió que “seguramente esto signifique una retracción en las ventas hasta que se aclare la situación”.

“Hemos intercambiado mensajes (con los principales ministros del gobierno) y me respondieron inmediatamente. Me dijeron que esto no iba a afectar los productores, sino a empresas exportadoras”, explicó.