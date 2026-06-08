Este miércoles el Punto Verde Móvil estará presente en la plaza San Martín, ubicada en la intersección de San Luis y San Martín, en el horario de 9 a 12.

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La propuesta busca fomentar la correcta disposición y valorización de residuos que no pueden descartarse en la bolsa verde. En esta oportunidad, los vecinos podrán acercar residuos eléctricos y electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes y recargables, además de lentes de sol, anteojos recetados y armazones en desuso.

La jornada también contará con una nueva entrega del programa Adoptá un Árbol.

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Quienes hayan completado previamente el formulario de inscripción podrán retirar su ejemplar de vereda. Además, continúa abierta la posibilidad de anotarse para futuras entregas a través de la página oficial del programa.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer el arbolado urbano, promover la biodiversidad y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.

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Los participantes recibirán además un plantín de estación como parte del ecocanje.

El Punto Verde Móvil se consolidó en los últimos años como una herramienta para promover hábitos sustentables y mejorar la gestión integral de residuos en distintos barrios del Partido de General Pueyrredon.

Las autoridades recordaron que el dispositivo no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos fuera de uso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio.

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El cronograma completo de recorridos puede consultarse en el sitio oficial de la Municipalidad: www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes.