La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), informó que el dispositivo Punto Verde móvil estará presente este viernes de 9 a 11 en la plaza Héroes de Malvinas, ubicada en el barrio 2 de Abril de Mar del Plata.

Se trata de una propuesta que recorre diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de recibir residuos que no se depositan en la recolección domiciliaria habitual, como ecobotellas, aceite vegetal usado en envases plásticos y desechos tecnológicos, entre otros, facilitando su adecuada gestión y promoviendo prácticas de reciclaje.

El Punto Verde forma parte de la estrategia local de gestión integral de residuos, que busca incentivar la separación en origen y la economía circular, además de ofrecer opciones para que la comunidad entregue materiales valorizables de forma accesible.

Esta modalidad móvil complementa los puntos verdes fijos que funcionan en distintos lugares de Mar del Plata, donde los vecinos pueden acercar también otros tipos de residuos para su posterior tratamiento o reutilización.

El operativo del viernes en el barrio 2 de Abril representa una oportunidad para que los vecinos contribuyan a mejorar la gestión ambiental en la ciudad, reduciendo la cantidad de residuos que terminan en el relleno sanitario y fomentando la participación en iniciativas sostenibles.

