El Punto Verde Móvil llegará mañana de 09:00 a 12:00 a la Plaza Martín Miguel de Güemes (Roca y Buenos Aires), en el marco del Día Mundial del Reciclaje, con una jornada organizada por el Municipio que incluirá recepción de residuos, ecocanje y entrega de árboles.

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Durante la actividad, los vecinos podrán acercar residuos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes y recargables, además de lentes de sol, recetados y armazones en desuso, con el objetivo de reinsertarlos en la cadena productiva y garantizar su tratamiento adecuado.

En esta oportunidad también se sumará el programa Adoptá un Arbol, mediante el cual quienes se hayan inscripto previamente podrán retirar su ejemplar de vereda. Aquellos interesados aún pueden anotarse a través del formulario web habilitado. La iniciativa apunta a fortalecer el arbolado urbano, promover la biodiversidad y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

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El programa Punto Verde Móvil continúa consolidándose como una herramienta clave para fomentar hábitos sustentables. Entre febrero y abril permitió recuperar 6887 kilos de materiales reciclables, evitando su disposición en el relleno sanitario y reduciendo la generación de microbasurales.

El dispositivo no recepciona ecobotellas, medicamentos, neumáticos fuera de uso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio.

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La iniciativa se articula con distintas empresas y organizaciones: Transervice se encarga del tratamiento de pilas, AQV Ambiental valoriza el aceite vegetal usado y Desechos Tecnológicos trabaja en la reparación y reutilización de aparatos electrónicos. En tanto, los lentes recuperados son canalizados a través de campañas solidarias.

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El Día Mundial del Reciclaje, impulsado por la UNESCO, busca generar conciencia sobre la correcta gestión de residuos y promover prácticas responsables basadas en la reducción, reutilización y reciclaje.