El dispositivo itinerante Punto Verde funcionará este viernes de 09:00 a 12:00 en la Plaza Central (Colectora Ruta 88 y Ramón Carrillo), en Batán, donde vecinos podrán acercar distintos residuos para su reciclaje. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR).

Desde el Municipio informaron que el espacio estará destinado a la recepción de materiales que habitualmente no se descartan en la bolsa verde, con el objetivo de darles una segunda oportunidad dentro de la cadena productiva.

Durante la jornada se podrán descartar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), aceite vegetal usado (AVU) contenido en envases plásticos y pilas comunes o recargables. También se recibirán materiales reciclables como plásticos, metales, vidrio, papel y cartón.

Entre los residuos electrónicos que se podrán acercar se encuentran teclados, CPU, monitores, celulares y pequeños electrodomésticos. Todo el material recolectado será posteriormente gestionado para su reutilización o tratamiento adecuado.

Además, los materiales reciclables recuperados serán derivados a cooperativas de reciclaje, que se encargan de su clasificación y reinserción en el circuito productivo, en el marco de las políticas de economía circular.

El Punto Verde busca promover acciones de cuidado ambiental mediante la articulación con empresas de triple impacto dedicadas a la valorización y tratamiento de residuos dentro de la gestión integral que impulsa el EMSUR.

En ese sentido, el ente municipal mantiene acuerdos de colaboración y acciones educativas con Desechos Tecnológicos, dedicada a la valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; AQV Ambiental, que recupera aceite vegetal usado; y Transervice, empresa especializada en el tratamiento de pilas comunes y recargables.

Además, el próximo viernes 27 el dispositivo Punto Verde estará presente de 09:00 a 12:00 en Plaza Colón (Tucumán y Colón). Quienes deseen consultar el cronograma completo pueden hacerlo en www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes.