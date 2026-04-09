El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizará este viernes 10 de 09:00 a 12:00 una nueva jornada del dispositivo itinerante Punto Verde en la Plaza Central del barrio Félix U. Camet (Isla Candelaria 682), donde además se entregarán ejemplares del programa Adoptá un árbol a quienes se hayan inscripto previamente.

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La propuesta busca promover el reciclado y la correcta disposición de residuos que no deben descartarse en la bolsa verde, mediante un sistema que recorre plazas, parques y distintos espacios públicos del partido.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -como teclados, CPU, monitores, celulares y pequeños electrodomésticos-, aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes y recargables, además de lentes de sol, recetados y armazones en desuso, recientemente incorporados al programa.

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Asimismo, se recibirán materiales reciclables como plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, y quienes participen obtendrán a cambio un plantín producido por el vivero municipal como compensación ambiental.

Los lentes recolectados serán destinados a la Asociación Amigos Solidarios por la Salud, encargada de restaurarlos y distribuirlos entre personas que los necesiten.

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Por otra parte, desde el EMSUR recordaron que el Punto Verde no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio.

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En paralelo, quienes se hayan anotado en el programa Adoptá un árbol podrán retirar su ejemplar durante la jornada, mientras que quienes aún no lo hayan hecho pueden inscribirse a través del sitio www.bit.ly/inscripcionadoptaunarbol.

El Punto Verde forma parte de una política de gestión integral de residuos que promueve la articulación con empresas de triple impacto y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente. Para conocer el cronograma completo de recorridos, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes.