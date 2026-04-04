La Municipalidad informó que durante abril el Punto Digital Colinas (Einstein 1502) pondrá en marcha una nueva oferta de talleres, cursos y actividades culturales, recreativas y tecnológicas destinadas a vecinos de Mar del Plata.

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El espacio, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana, incorporará propuestas de formación en tecnología, idiomas, cultura y recreación, con distintas opciones a lo largo de la semana.

En materia tecnológica, se dictarán los talleres de Ciberseguridad y Ciberespacio: capacitación IA y Ciberestafas, los martes de 18:00 a 19:30; Operador de Celular I, los miércoles de 09:00 a 10:30; Operador de Celular II, los martes y jueves de 09:00 a 10:30 y los jueves a las 13:30; y Operador Digital Ofimática, los miércoles de 13:30 a 15:00 y de 18:00 a 19:30.

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Además, se desarrollarán el Multiespacio de Juegos y Deporte Tecnológico, los lunes y viernes de 18:00 a 19:30; las Jornadas especializadas en Almacenamiento en la Nube y Plataformas Online, los miércoles a las 18:00 de manera quincenal; el curso de Community Manager, los sábados de 08:00 a 09:30; y Robótica para chicos, los sábados de 10:00 a 11:30.

En el área cultural, habrá clases de Teatro Juvenil, los viernes de 18:30 a 20:00; Teatro para Adultos, los viernes de 16:30 a 18:00 y los martes de 18:00 a 19:30; y Dibujo y Pintura, los jueves y viernes de 16:00 a 18:00.

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También se ofrecerán cursos de Idioma Italiano, los martes de 13:30 a 15:00 y los jueves de 18:00 a 19:30; Vocabulario de Inglés, los lunes de 13:30 a 15:00; Café Cultural y Encuentro de Historias, los miércoles de 15:00 a 17:00; Folklore Argentino, los sábados de 09:00 a 11:00 y de 11:00 a 12:30; y el curso de Manipulación de Alimentos, los martes 13 y 21 y el miércoles 14 de 16:00 a 17:30.

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Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].