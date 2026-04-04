El Punto Digital Colinas lanzó su agenda de talleres y cursos para abril
Habrá capacitaciones en tecnología, cursos de idiomas y propuestas culturales y recreativas. Las actividades se desarrollarán durante todo el mes con inscripción abierta para vecinos de la ciudad.
La Municipalidad informó que durante abril el Punto Digital Colinas (Einstein 1502) pondrá en marcha una nueva oferta de talleres, cursos y actividades culturales, recreativas y tecnológicas destinadas a vecinos de Mar del Plata.
El espacio, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana, incorporará propuestas de formación en tecnología, idiomas, cultura y recreación, con distintas opciones a lo largo de la semana.
En materia tecnológica, se dictarán los talleres de Ciberseguridad y Ciberespacio: capacitación IA y Ciberestafas, los martes de 18:00 a 19:30; Operador de Celular I, los miércoles de 09:00 a 10:30; Operador de Celular II, los martes y jueves de 09:00 a 10:30 y los jueves a las 13:30; y Operador Digital Ofimática, los miércoles de 13:30 a 15:00 y de 18:00 a 19:30.
Además, se desarrollarán el Multiespacio de Juegos y Deporte Tecnológico, los lunes y viernes de 18:00 a 19:30; las Jornadas especializadas en Almacenamiento en la Nube y Plataformas Online, los miércoles a las 18:00 de manera quincenal; el curso de Community Manager, los sábados de 08:00 a 09:30; y Robótica para chicos, los sábados de 10:00 a 11:30.
En el área cultural, habrá clases de Teatro Juvenil, los viernes de 18:30 a 20:00; Teatro para Adultos, los viernes de 16:30 a 18:00 y los martes de 18:00 a 19:30; y Dibujo y Pintura, los jueves y viernes de 16:00 a 18:00.
También se ofrecerán cursos de Idioma Italiano, los martes de 13:30 a 15:00 y los jueves de 18:00 a 19:30; Vocabulario de Inglés, los lunes de 13:30 a 15:00; Café Cultural y Encuentro de Historias, los miércoles de 15:00 a 17:00; Folklore Argentino, los sábados de 09:00 a 11:00 y de 11:00 a 12:30; y el curso de Manipulación de Alimentos, los martes 13 y 21 y el miércoles 14 de 16:00 a 17:30.
Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].
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