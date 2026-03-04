El Punto Digital Colinas de Peralta Ramos, ubicado en Einstein 1502, presentó su programación de marzo con una amplia variedad de cursos y actividades gratuitas. El espacio, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana del Municipio, propone opciones vinculadas a la tecnología, el aprendizaje de idiomas, expresiones artísticas y espacios recreativos.

Entre las capacitaciones tecnológicas se destacan los talleres de Ciberseguridad y ciberespacio: capacitación en IA y prevención de ciberestafas (martes de 18 a 19.30), Operador de celular iOS (miércoles de 9 a 10.30), Operador de celular II (martes y jueves de 9 a 10.30 y jueves 13.30), y Operador digital en ofimática (miércoles de 13.30 a 15 y de 18 a 19.30). Además, los lunes de 18 a 19.30 habrá un multiespacio de juegos y deporte tecnológico, los miércoles a las 18 se desarrollarán jornadas especializadas en almacenamiento y nubes (quincenal) y los sábados de 8 a 10 se dictará el curso de Community Manager.

En el plano cultural, la propuesta incluye Teatro juvenil (viernes de 18.30 a 19.30), Teatro para adultos (viernes de 16.30 a 18 y martes de 18 a 19.30) y Dibujo y Pintura (jueves y viernes de 16 a 18). También habrá clases de Idioma Italiano (martes de 13.30 a 15 y jueves de 18 a 19.30), Vocabulario de Inglés (lunes de 14 a 15), Café Cultural y Encuentro de Historias (miércoles de 15 a 17) y Folklore Argentino (sábados de 9 a 11 y de 11 a 12.30).

Desde el espacio invitaron a todos los vecinos a sumarse a las propuestas, que son abiertas y gratuitas. Para realizar consultas o solicitar más información, los interesados pueden escribir al correo electrónico [email protected]



