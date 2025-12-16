La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, realizó el cierre anual de las actividades del Punto Digital Colinas de Peralta Ramos, un espacio que funciona en Einstein 1502 y que se consolidó como un lugar de encuentro, formación y cultura para la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos que participaron a lo largo de todo el 2025 recibieron más de mil certificados correspondientes a los distintos talleres y capacitaciones desarrolladas en el dispositivo. El cierre incluyó espectáculos, muestras artísticas y propuestas recreativas abiertas a toda la comunidad.

Desde su apertura en 2018, el Punto Digital Colinas creció de manera sostenida y hoy forma parte de la identidad cultural de la zona de Punta Mogotes. A lo largo del año se dictaron talleres tecnológicos como Uso del celular, Prevención de estafas, Computación práctica, Fotografía digital, Operador digital e Inclusión financiera; propuestas artísticas como Teatro para Adultos y Adolescentes, Dibujo y Pintura y Folklore; cursos de idiomas como Inglés e Italiano; y capacitaciones en otras áreas, entre ellas Manipulación de alimentos.

El cierre contó además con presentaciones de grupos folklóricos, una exhibición de tango a cargo de Manuel Marín y la puesta en escena de trabajos del taller de teatro, que interpretó fragmentos de Un tranvía llamado deseo, Hamlet y Esperando la carroza.

Como parte del acto, el Punto Digital recibió un kit de herramientas tecnológicas que permitirá incorporar a partir de 2026 nuevas clases de Robótica e Inteligencia Artificial, ampliando la oferta educativa y formativa del espacio.

Además de los talleres, en el Punto Colinas funcionan propuestas permanentes como el espacio “Traé un libro y llevate otro”, el Café Cultural con charlas y encuentros temáticos, y un multiespacio destinado a juegos de consola y juegos de mesa, fortaleciendo el vínculo comunitario y el acceso a la cultura y la tecnología.