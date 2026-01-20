La Sociedad de Patrones Pescadores invitó a la comunidad a participar de los 98° festejos en honor a San Salvador, patrono de los pescadores, que se desarrollarán el próximo domingo 25 de enero como parte de la 44° Fiesta Nacional de los Pescadores.

Como cada año, el Puerto será escenario de la tradicional procesión náutica, en la que las emblemáticas lanchitas amarillas, junto a embarcaciones deportivas y de las fuerzas vivas de la ciudad, acompañarán la imagen del santo por las aguas del Puerto de Mar del Plata.

Previamente, desde este jueves 22 y hasta el sábado 24 de enero, se llevará a cabo el triduo de preparación en la Parroquia Sagrada Familia y San Luis Orione, con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la misa, todos los días a las 18.30.

El domingo, la jornada central comenzará a las 11 con la Solemne Misa Cantada en la parroquia ubicada en Rondeau 551, con la participación de la Schola Cantorum dirigida por la profesora Ana María Carbone. Por la tarde, a las 15.30, se realizará la concentración y a las 16 dará inicio la procesión a pie hacia la Banquina de Pescadores, presidida por el obispo diocesano Ernesto Giobando.

El recorrido incluirá una parada en la Prefectura Naval Argentina, donde se impartirá una bendición, y el monumento al Pescador, donde se depositará una ofrenda floral. Luego se realizará la procesión náutica, con un homenaje a los pescadores fallecidos en el mar y al ARA San Juan, ingresando a la Base Naval.

Al regreso, se bendecirán los frutos del mar y las artes de pesca, y el Obispo dirigirá un mensaje a la comunidad. Finalmente, la celebración concluirá con la procesión de regreso a la parroquia y la bendición final con el Santísimo Sacramento, a cargo del párroco Miguel Caciutto.