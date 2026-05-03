La comunidad del Puerto de Mar del Plata celebra este domingo 3 de mayo la tradicional Fiesta de San Jorge Mártir, patrono de la colectividad del Testaccio D’Ischia. La jornada había sido suspendida el fin de semana pasado debido a las condiciones climáticas.

Ads

La celebración, una de las más antiguas de la ciudad, mantiene viva una tradición que vincula al puerto marplatense con sus raíces italianas, particularmente con la inmigración proveniente de Nápoles. La devoción fue institucionalizada en 1924 y, desde entonces, se consolidó como un símbolo de identidad cultural en la zona.

Las actividades tendrán lugar en la Parroquia La Sagrada Familia y San Luis Orione, ubicada en Rondeau 551, donde se encuentra la imagen de San Jorge. Se trata de una talla realizada en 1937 por el artista Raimundo Cateruccia, que reemplazó al cuadro original traído por los primeros pescadores inmigrantes.

Ads

El programa comenzará a las 8 con una misa inicial. A las 11 se celebrará la misa solemne, principal convocatoria de la jornada, y a las 16 tendrá lugar una nueva celebración religiosa que dará paso a la tradicional procesión.

Tras la última misa, la imagen del santo saldrá en procesión por las calles del barrio. El recorrido incluirá una parada en la Gruta de Lourdes y el paso por la Banquina de Pescadores, donde se realizará la bendición de las embarcaciones y de la actividad pesquera.

Ads

La jornada culminará con el regreso al templo y la bendición final. Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a participar de una celebración que, además de su carácter religioso, forma parte del patrimonio histórico y cultural de Mar del Plata.