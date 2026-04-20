La ceremonia se podrá ver este domingo desde las 19 horas y comenzará con una gran alfombra roja que promete reunir a las principales figuras del espectáculo, la moda y los medios. La previa estará conducida por Leandro ‘Chino’ Leunis y Zaira Nara , quienes recibirán a los invitados en el ingreso al evento.

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Luego será el turno de la premiación oficial, que tendrá como anfitriones a Valeria Mazza y Iván de Pineda . Ambos estarán a cargo de presentar las distintas ternas y acompañar una gala que buscará destacar a los nombres más importantes del diseño, las tendencias y el estilo.

Además, Streams Telefe realizará una cobertura especial en vivo por YouTube desde las 18.45. Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionarán en tiempo real a todo lo que pase durante la alfombra roja y la ceremonia, mientras que La Tora Villar estará desde el lugar mostrando los looks y hablando con los famosos en su llegada.

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Con más de 300 invitados confirmados, la edición 2026 del Martín Fierro de la Moda promete convertirse en uno de los eventos más fuertes del año para la televisión y el mundo fashion.

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