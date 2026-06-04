El programa PREVENIR llegará al Colegio IDRA con actividades por el Día Mundial del Ambiente
La propuesta impulsada por el EMSUR busca fomentar hábitos sustentables y promover el cuidado de los recursos naturales entre estudiantes de nivel secundario.
En el marco del Día Mundial del Ambiente, el programa PREVENIR desarrollará una jornada especial este viernes en el Colegio IDRA, ubicado en el barrio San José. La actividad se llevará a cabo de 10 a 13 y estará destinada a estudiantes del nivel secundario, con el objetivo de promover la educación ambiental y la adopción de prácticas sustentables.
La iniciativa es impulsada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y propone una serie de actividades recreativas y participativas orientadas a generar conciencia sobre el cuidado del ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la importancia de incorporar hábitos sostenibles en la vida cotidiana.
La jornada coincidirá con la celebración del Día Mundial del Ambiente, fecha que se conmemora cada 5 de junio para reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en el planeta y la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo más responsables. Este año, la consigna propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es “Acción climática hoy: repensar, reparar y asegurar nuestro futuro”.
Desde el EMSUR señalaron que el programa PREVENIR se desarrolla de manera itinerante en establecimientos educativos públicos y privados de Mar del Plata y Batán. Las charlas se realizan los viernes de cada mes y forman parte de una currícula especialmente diseñada por especialistas en educación ambiental, adaptada a las problemáticas y desafíos locales.
La propuesta apunta a que niños, niñas y adolescentes conozcan mejor su entorno y comprendan cómo pequeñas acciones cotidianas pueden contribuir a la preservación del ambiente y a la reducción de los efectos del cambio climático.
Los docentes interesados en solicitar estas jornadas para sus instituciones pueden comunicarse con el Departamento de Educación Ambiental a través del correo electrónico [email protected].
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