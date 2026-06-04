En el marco del Día Mundial del Ambiente, el programa PREVENIR desarrollará una jornada especial este viernes en el Colegio IDRA, ubicado en el barrio San José. La actividad se llevará a cabo de 10 a 13 y estará destinada a estudiantes del nivel secundario, con el objetivo de promover la educación ambiental y la adopción de prácticas sustentables.

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La iniciativa es impulsada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y propone una serie de actividades recreativas y participativas orientadas a generar conciencia sobre el cuidado del ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la importancia de incorporar hábitos sostenibles en la vida cotidiana.

La jornada coincidirá con la celebración del Día Mundial del Ambiente, fecha que se conmemora cada 5 de junio para reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en el planeta y la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo más responsables. Este año, la consigna propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es “Acción climática hoy: repensar, reparar y asegurar nuestro futuro”.

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Desde el EMSUR señalaron que el programa PREVENIR se desarrolla de manera itinerante en establecimientos educativos públicos y privados de Mar del Plata y Batán. Las charlas se realizan los viernes de cada mes y forman parte de una currícula especialmente diseñada por especialistas en educación ambiental, adaptada a las problemáticas y desafíos locales.

La propuesta apunta a que niños, niñas y adolescentes conozcan mejor su entorno y comprendan cómo pequeñas acciones cotidianas pueden contribuir a la preservación del ambiente y a la reducción de los efectos del cambio climático.

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Los docentes interesados en solicitar estas jornadas para sus instituciones pueden comunicarse con el Departamento de Educación Ambiental a través del correo electrónico [email protected].