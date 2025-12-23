La Secretaría de Educación de General Pueyrredon presentó los resultados del Programa PRO.A 2025, implementado durante este año en 17 escuelas primarias municipales. La iniciativa alcanzó a 2873 estudiantes del primer ciclo y a 200 docentes, y evidenció mejoras concretas en los procesos de lectura y escritura, consolidándose como una política educativa estratégica que fortalece el derecho a la educación y promueve la igualdad de oportunidades.

El relevamiento confirmó avances sostenidos en alfabetización. En segundo año, las escrituras alfabéticas aumentaron un 69,9% a lo largo del ciclo lectivo, mientras que en tercer año se registró un incremento del 23,1%, alcanzando niveles elevados de consolidación. En lectura, se destacó el crecimiento de la comprensión lectora en todos los años del primer ciclo. Además, se observó una disminución de hasta el 65% en escrituras no convencionales en primer y tercer año, lo que refleja una apropiación más sólida del sistema de escritura.

El análisis se realizó en tres momentos del año -inicio, mitad y cierre del ciclo lectivo-mediante un dispositivo de registro sostenido por todas las escuelas. Este relevamiento nominal permitió obtener información precisa y situada sobre el proceso de alfabetización de cada estudiante, favoreciendo una lectura pedagógica colectiva tanto a nivel institucional como del sistema educativo municipal.

La disponibilidad de datos actualizados posibilitó la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencias y ajustadas a las necesidades específicas de cada escuela, territorio y comunidad educativa. El PRO.A se distingue por su enfoque situado, que reconoce la diversidad de contextos y orienta sus acciones al fortalecimiento de las trayectorias educativas. En este marco, el acompañamiento a las prácticas docentes y la conformación progresiva de equipos alfabetizadores constituyen ejes centrales del programa.

El secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi, destacó que “el desarrollo del PRO.A implicó una intensa tarea de organización, coordinación, gestión y trabajo en equipo desde la Secretaría, junto con una inversión sostenida de recursos humanos y económicos, orientados a acompañar las trayectorias docentes y, en última instancia, a mejorar las oportunidades educativas de niñas y niños del sistema municipal”.

