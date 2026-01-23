El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, coordina durante este verano el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, con una agenda de actividades destinadas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años, en distintos dispositivos barriales de la ciudad.

La propuesta se desarrolla en los espacios de Centenario, Belgrano, Puerto, Libertad y Dorrego, y tiene como objetivo promover la integración social, fortalecer la participación y generar ámbitos de escucha y acompañamiento, a través de actividades educativas, recreativas, artísticas y deportivas.

En el dispositivo Envión Centenario (Tierra del Fuego 3200), durante el verano se realizan charlas y talleres de K-Pop los martes a las 13:00, clases de Inglés los miércoles a las 10:00, Juegos de Rol los miércoles a las 13:00 y encuentros de Cine y Series los jueves a las 13:00. Además, los viernes de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00 se brinda refuerzo en asignaturas como Matemática, Física y Química.

En el espacio Envión Puerto (Cerrito 454), los miércoles y viernes se dictan clases de guitarra, mientras que los viernes por la mañana funciona un espacio artístico coordinado por una tallerista para la exploración de distintas disciplinas. A partir de febrero, se retomarán las jornadas de fútbol los lunes.

El Envión Dorrego (Paraguay 2280) incorpora actividades deportivas los martes y viernes desde las 10:00. Además, los martes a las 09:00 y a las 13:00 se dictan clases de música, y se desarrollan propuestas recreativas como huerta y juegos de mesa.

Por su parte, el Envión Belgrano (Rosales 12086) continúa con los encuentros deportivos los miércoles desde las 10:00 y suma clases de yoga los viernes a las 09:00.

Finalmente, el dispositivo Envión Libertad (Santa Cruz 8003) ofrece una agenda diaria a las 10:00, con clases de música los lunes, plástica los miércoles, juegos deportivos los jueves y zumba los viernes. A partir de febrero, este espacio también incorporará clases de Yoga.

El Programa Envión cuenta con una trayectoria de diez años y responde a una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que se ejecuta de manera articulada con la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia.