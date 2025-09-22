Con seis sedes activas, la Municipalidad de General Pueyrredon continúa impulsando el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, una iniciativa que desde hace más de diez años acompaña a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

El programa, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social a través del área de Niñez y Adolescencia, busca promover la integración social, mejorar las condiciones de vida y fomentar la participación comunitaria de chicos y chicas de entre 12 y 21 años.

En las sedes de Puerto, Belgrano, Dorrego, Batán, Centenario y Libertad se desarrollan talleres y actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, tecnológicas y de salud, todas con perspectiva de género.

Además de los espacios de capacitación y recreación, Envión fomenta la inserción laboral y educativa de los jóvenes mediante la articulación entre el Estado provincial y local, organizaciones sociales y el sector privado. El objetivo es generar mayores oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

Durante este año, las distintas sedes participaron de la Feria del Libro de Mar del Plata, donde presentaron los trabajos realizados y organizaron actividades de pintura, dibujo y juegos recreativos para toda la comunidad.

El programa está destinado a jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que no cuentan con suficientes redes de apoyo. Quienes deseen conocer el calendario completo de actividades pueden hacerlo a través de la web oficial del Municipio: mardelplata.gob.ar/Contenido/sedes-envion.