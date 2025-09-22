El Programa Envión fortalece la inclusión de jóvenes en Mar del Plata y Batán
Las propuestas incluyen desde fútbol, mosaiquismo y música hasta teatro, reciclado, emprendedurismo y juegos de rol.
Con seis sedes activas, la Municipalidad de General Pueyrredon continúa impulsando el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, una iniciativa que desde hace más de diez años acompaña a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
El programa, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social a través del área de Niñez y Adolescencia, busca promover la integración social, mejorar las condiciones de vida y fomentar la participación comunitaria de chicos y chicas de entre 12 y 21 años.
En las sedes de Puerto, Belgrano, Dorrego, Batán, Centenario y Libertad se desarrollan talleres y actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, tecnológicas y de salud, todas con perspectiva de género.
Además de los espacios de capacitación y recreación, Envión fomenta la inserción laboral y educativa de los jóvenes mediante la articulación entre el Estado provincial y local, organizaciones sociales y el sector privado. El objetivo es generar mayores oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
Durante este año, las distintas sedes participaron de la Feria del Libro de Mar del Plata, donde presentaron los trabajos realizados y organizaron actividades de pintura, dibujo y juegos recreativos para toda la comunidad.
El programa está destinado a jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que no cuentan con suficientes redes de apoyo. Quienes deseen conocer el calendario completo de actividades pueden hacerlo a través de la web oficial del Municipio: mardelplata.gob.ar/Contenido/sedes-envion.
