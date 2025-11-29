La Secretaría de Educación del Municipio de General Pueyrredon informó el comienzo de las muestras barriales de cierre de año del Programa Educativo Barrial (PEBa), que exhibirá los trabajos realizados durante 2025 en sus talleres y proyectos comunitarios.

Estos encuentros —abiertos y gratuitos— permitirán recorrer producciones de guitarra, costura, cerámica, dibujo y pintura, mosaiquismo, reciclado creativo, tejidos, marroquinería, alfabetización, manipulación de alimentos y otras propuestas que los estudiantes desarrollaron en las distintas sedes de Mar del Plata y Batán.

El PEBa depende de la Dirección de Coordinación de Políticas Socioeducativas y Proyectos Especiales y trabaja articuladamente con instituciones educativas, organismos estatales, organizaciones sociales y entidades privadas. Su misión es ampliar el acceso a la educación no formal y acompañar trayectorias educativas, culturales y laborales en más de 80 barrios del distrito.

Con más de 130 espacios activos, el Programa se estructura en tres ejes: acompañamiento a las trayectorias educativas; actividades artísticas y culturales; y capacitación en oficios y formación para el trabajo. A lo largo del año también ofrece cursos virtuales cortos orientados a mejorar la empleabilidad y sumar nuevas competencias, una modalidad que continuará en 2026 incorporando contenidos vinculados a nuevas tecnologías.

Cronograma de muestras y cierres de fin de año

Lunes 1

16 hs — Centro de Jubilados Telefónicos (Uruguay 1811): feria y muestra de todas las actividades.

Viernes 5

10 a 15 — Biblioteca Mariano Moreno (Marconi 2199): Costura, Dibujo y Pintura.

17 hs — Sociedad de Fomento Acantilados (Calle 497 y 20): Folclore.

Martes 9

10 a 12 — Centro de Día Salud Mental HIGA: muestra anual de Dibujo y Pintura.

Miércoles 10

18 hs — Delegación Sierra de los Padres (Paraje Coyunco, Acceso Padre Luis Varetto – Ruta 226 Km 16): Cerámica, Dibujo y Pintura.

18 hs — Casa del Niño Paula Albarracín (Rosales 6392): Dibujo y Pintura.

Jueves 11

15 hs — Casa de Medio Camino (Fortunato de la Plaza 3080): cierre y entrega de diplomas de Cerámica, Dibujo y Pintura.

Viernes 12

14 hs — Arca de Noé “Club de Jóvenes” (Alvarado 5755): cierre y entrega de diplomas de Dibujo y Pintura.

Sábado 13

16.30 a 19.30 — Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502): muestra de fin de año de Alfabetización.