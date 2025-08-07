Luego de días de negociaciones, versiones cruzadas y tensión interna, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) formalizaron su alianza electoral en la Ciudad de Buenos Aires, con la firma de sus apoderados ante la Justicia Electoral.

Sin embargo, el dato político de la jornada fue la ausencia de una imagen conjunta entre Mauricio Macri y Karina Milei, que sigue siendo resistida por sectores del macrismo.

El pacto quedó sellado por escrito por Pilar Ramírez (LLA) y Ezequiel Sabor (PRO), junto a Jorge Macri. El nuevo espacio se llamará “Alianza La Libertad Avanza”, utilizará el color violeta y exhibirá el águila libertaria como símbolo.

Aunque hay acuerdo para competir juntos, persisten roces por la distribución de los lugares en las listas y el protagonismo que Milei busca acaparar en el nuevo armado.

Según trascendió, el PRO cedió espacios clave: no encabezará ninguna candidatura a senador, tendrá lugares relegados en la nómina de diputados (quinto y sexto lugar) y quedó excluido de las decisiones estratégicas de campaña. La figura del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quedó desplazada del acuerdo, lo que generó malestar entre sus aliados.

En el oficialismo nacional, en tanto, insisten en mostrar la foto de unidad. Según fuentes cercanas a Casa Rosada, se buscó hasta último momento una imagen entre Karina Milei y Mauricio Macri, como la que ya protagonizaron Cristian Ritondo y Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. Del lado del PRO, en cambio, prefieren mantener el bajo perfil y evitar gestos que profundicen las fracturas internas.

Para el Gobierno, la alianza con el PRO es clave para garantizar gobernabilidad, especialmente en el Congreso, donde se discuten leyes sensibles y donde será vital blindar los vetos del presidente Milei. En Balcarce 50 lo explican sin rodeos: “Ya tenemos los dos senadores de la mayoría. Con las alianzas en Ciudad y Provincia cerradas, no te pueden decir que no a nada”.

Pese a las diferencias, la formalización del frente representa un avance en la estrategia electoral del oficialismo, que busca exhibir volumen político y cohesión de cara a las legislativas de octubre. La pregunta que queda abierta es si el acuerdo podrá sostenerse en el tiempo, o si será otro matrimonio político con fecha de vencimiento.

Fuente: Infobae