El pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof sumó un nuevo obstáculo: el PRO de la provincia de Buenos Aires decidió no votar a favor del proyecto en la Legislatura, en un contexto de fuerte presión del Ejecutivo para conseguir los avales antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de ambas cámaras.

La definición se conoció tras una reunión entre el ministro del Interior, Diego Santilli, principal referente del partido en territorio bonaerense, y Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia.

El plan que impulsa el oficialismo prevé tomar deuda por hasta USD 3.685 millones, a través de la emisión de Letras del Tesoro y cuatro líneas de financiamiento: una para la administración central, otra para el Ejecutivo, un tramo específico para la empresa concesionaria de autopistas AUBASA y otro para Buenos Aires Energía, que opera centrales eléctricas distribuidas en distintos distritos, entre ellos General Madariaga, Mar del Plata, Necochea y Mar de Ajó. Para aprobarlo, el gobierno necesita reunir los dos tercios de los votos en la Legislatura, algo que por ahora no consigue.

La semana pasada fracasó un primer intento de sesión por falta de quórum. Más que el esquema general de endeudamiento, el punto que trabó la negociación fue el fondo destinado a los municipios: la oposición reclama un monto fijo, de libre disponibilidad para las intendencias y con desembolsos rápidos y garantizados. En respuesta a esas quejas, Kicillof se reunió el lunes con jefes comunales y prometió un piso de $250 mil millones a repartir entre los 135 municipios bonaerenses.

El reloj legislativo también juega su propio partido. El oficialismo buscaba que la ley quedara sancionada antes del 10 de diciembre, pero la negativa del PRO deja más incierto ese objetivo. A partir de esa fecha, La Libertad Avanza pasará a ser segunda minoría en Diputados y primera en el Senado provincial, lo que reconfigurará las correlaciones de fuerza y podría encarecer aún más los acuerdos políticos necesarios para habilitar nueva deuda.

En paralelo, Kicillof viene insistiendo públicamente en la necesidad de aprobar el endeudamiento y lo presenta como una condición para sostener la gestión en un contexto que define como “emergencia social y productiva”. Según el diagnóstico que expone el Gobernador, en el país ya desaparecieron 28.000 empresas, de las cuales 5.000 son bonaerenses, se perdieron 171.000 puestos de trabajo y quedaron paralizadas cerca de mil obras públicas. A eso le suma el aumento de la morosidad y el endeudamiento de las familias para cubrir gastos básicos.

Para el mandatario, la recesión se profundiza en la Provincia por el “ahogo financiero” y la caída de transferencias desde la Nación. Por eso volvió a reclamar que la Legislatura apruebe el proyecto y sostuvo que Buenos Aires “necesita herramientas claras para transitar este tiempo sin desproteger al pueblo”. Del otro lado, el PRO y buena parte de la oposición mantienen sus reparos y, por ahora, dejan al oficialismo sin los votos clave para endeudarse.

Fuente: Infobae