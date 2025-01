Este domingo, Javier Milei volvió a dar un ultimátum sobre la relación entre La Libertad Avanza y el PRO: “O vamos juntos en todos lados o separados”, dijo. En Casa Rosada aseguran que deben esperar un tiempo para lograr un acuerdo político con Mauricio Macri. En contraposición, el núcleo del partido amarillo sostiene que por ahora se preparan para competir solos, pero no le cierran la puerta a una alianza.

El oficialismo asegura que Milei y Macri tienen una excelente relación personal. Sin embargo, las últimas declaraciones presidenciales, que buscaban una alianza nacional o la división total, tuvieron como objetivo frenar las jugadas políticas: “Milei está harto de esto”, indicó un funcionario. En el entorno del expresidente también creen lo mismo: “Mauricio no quiere que lo jodan más”.

“La gente de La Libertad Avanza vio los últimos datos y dicen que deberían ir juntos. Separados les va mal a ambos. Pero solo piensan esto por los números. Si no, no se acercarían al PRO. Es más por una necesidad que por un deseo”, agregaron en el PRO.

El oficialismo marcó la cancha y el PRO no tiene apuro en lograr consensos

“Pareciera que el PRO y LLA no irán juntos en CABA. Al separar la elección sin consultar, ellos hicieron su conveniencia política”, expresó Guillermo Francos, jefe de Gabinete. El funcionario criticó el movimiento de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, que decidió desafiar a Milei. Tras la decisión, las elecciones porteñas serán el 6 de julio, priorizado los intereses locales y manteniendo lejos la agenda nacional.

Manuel Adorni, vocero presidencial, también cuestionó a integrantes del PRO este fin de semana: “Mauricio Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso o no pudo, es casi secundario. Cuando analizas ese período, ves que la inflación no se controló y el déficit fiscal tampoco. Además, terminó con el cepo”, sostuvo en declaraciones con radio Rivadavia.

La estrategia de la Casa Rosada es lograr que el PRO acepte unirse al partido nacional de La Libertad Avanza. Caso contrario, dicen tener confirmado que muchos dirigentes macristas aceptarían unirse al armado libertario. “El 90% de los integrantes del PRO busca una alianza”, dijo una alta fuente del Ejecutivo. Estas decisiones pondrían en peligro la identidad del espacio que el exmandatario quiere conservar.

Por otro lado, en el PRO creen que es muy apresurado tener ahora una definición electoral: “Las elecciones del año que viene son 24 en simultáneo. Hay distritos donde es todo mucho más sencillo y otros en donde existen más complejidades. Hoy por hoy, el PRO se está preparando para competir solo. Llegado el momento veremos si hay un acuerdo con LLA”.

A pesar de ello, se animan a poner condiciones sobre la posible alianza: “Si llegamos a ir juntos, en las tres provincias donde gobierna el PRO, la lapicera la tiene que tener el gobernador, como mínimo”. Desde hace tiempo que distintos referentes del partido aseguran que, si no hay una alianza nacional, acordarán por distritos con el oficialismo.

Además, dudan sobre si el oficialismo cederá en CABA, territorio manejado por el macrismo desde 2007. La incertidumbre aparece tras las últimas encuestas de diciembre, que muestran a Manuel Adorni como un candidato que podría disputarle la ciudad a Jorge Macri.

En este contexto, el PRO no tiene prisa en avanzar con las negociaciones y asegura no tener contacto directo con la Casa Rosada hace tiempo.

Fuente: TN