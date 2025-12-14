El diputado bonaerense del PRO, Agustín Forchieri, presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el gobierno de Axel Kicillof detalle el estado actual, los costos y el alcance del programa Casas de la Provincia, una de las políticas centrales de la gestión provincial para descentralizar trámites.

Ads

La iniciativa fue lanzada en junio de 2021 con el objetivo de acercar servicios del Estado a los 135 municipios bonaerenses mediante edificios que concentran delegaciones de distintos organismos provinciales. Sin embargo, Forchieri advirtió que no existe información pública consolidada que permita evaluar el grado de avance real del plan.

En ese sentido, el legislador solicitó precisiones sobre cuántas Casas de la Provincia fueron inauguradas, en qué municipios, cuántas están en ejecución y cuáles no registran avances por licitaciones fracasadas, desiertas o no publicadas. También pidió conocer los montos invertidos y el impacto presupuestario total del programa.

Ads

Puede interesarte

Además, reclamó datos sobre los beneficios concretos de la iniciativa, como el ahorro generado por la rescisión de contratos de alquiler, la cantidad de trámites realizados en cada sede y los costos de funcionamiento de cada edificio. “Es imprescindible contar con datos concretos para evaluar el uso de los recursos públicos”, sostuvo.

Desde el oficialismo remarcan que las Casas de la Provincia permitieron resolver más de 500 mil trámites y beneficiar a más de 1,2 millones de vecinos, según cifras publicadas en el sitio web del Gobierno bonaerense. Actualmente, el programa alcanza a 20 municipios, con la reciente inauguración en Saavedra.

Ads

El pedido de informes reaviva el debate sobre la eficiencia del gasto público provincial en un contexto de ajuste fiscal, y anticipa un nuevo cruce político entre la oposición y el Ejecutivo bonaerense en torno a una de las banderas de la gestión de Kicillof.

Fuente: Diputados bonaerenses