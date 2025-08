A través de un comunicado oficial, el PRO Mar del Plata reafirmó su decisión de avanzar en un acuerdo político con La Libertad Avanza y defendió la iniciativa como parte de una “continuidad coherente” del rumbo político trazado por el espacio desde hace más de una década. El pronunciamiento busca despejar dudas y marcar posición en el actual escenario político local.

Desde el partido aseguran que la alianza no representa una ruptura ni una concesión improvisada, sino una convergencia con “quienes comparten el mismo objetivo de cambio estructural”. En ese sentido, destacaron que la resolución fue respaldada por la Asamblea Partidaria del PRO en noviembre de 2023.

“Este acuerdo no implica renunciar a nuestra identidad ni a nuestros valores. Muy por el contrario: es una alianza desde la convicción, no desde la especulación”, señala el documento difundido este sábado.

Un mensaje de advertencia y reafirmación



El comunicado también plantea una dura crítica al pasado reciente de la ciudad. El PRO advierte que no permitirá que Mar del Plata “retroceda” ni que se restauren las viejas formas de hacer política “con los mismos de siempre” que, según expresan, hoy “se reciclan detrás de sellos nuevos o de caras frescas”.

En ese tono, se mostraron férreos en su rechazo a lo que describen como “el camino del Estado ausente, del Municipio quebrado, del empleo destruido y del comerciante perseguido”. Asimismo, remarcan que no olvidan los tiempos de “parálisis, apagón económico y estancamiento forzado” y ratifican su decisión de seguir abriendo puertas al futuro.

“La ciudad del sí”



El texto hace foco en el presente y futuro de la ciudad, destacando la apuesta por un modelo basado en turismo, inversión, innovación, empleo formal y libertad de elección. Bajo esa premisa, el PRO se compromete a seguir defendiendo un proyecto que consolide “una ciudad que se anima a decir sí”.

“Tenemos un deber: seguir defendiendo a Mar del Plata con coraje y responsabilidad. Para eso, hay que dejar atrás la mezquindad y superar diferencias secundarias”, subraya el comunicado.

Sin especulación ni privilegios



El mensaje concluye con un fuerte posicionamiento ético: “El PRO no especula, no negocia su dignidad, y no quiere que Mar del Plata vuelva a ser la ciudad del no, del miedo o de los privilegios”.

Finalmente, desde el espacio amarillo aseguran que continuarán siendo protagonistas del cambio, “con identidad, valores, compromiso y una única prioridad: que Mar del Plata siga avanzando”.