El artista El Príncipe Idiota se presentará este domingo 15 de febrero, desde las 17, en Club Tri, donde ofrecerá un show acústico en el marco de una nueva edición de la Feria Tri, un evento que combinará música en vivo, diseño independiente y propuestas gastronómicas, con entrada libre y gratuita.

Ads

El evento se desarrollará entre las 17 y las 23 en Club Tri, y reunirá a más de 35 stands de emprendedores y marcas de diseño independiente de distintos puntos del país. El público podrá recorrer propuestas de indumentaria, accesorios, objetos de decoración, ilustraciones y piezas únicas.

Además, la feria contará con un patio de comidas con opciones variadas y la participación de la ONG Danos una Pata, que recibirá donaciones para continuar con su tarea de rescate y cuidado de animales.

Ads

Desde la organización destacaron que la entrada será libre y gratuita e invitaron a disfrutar de una tarde-noche distinta, con música en vivo, apoyo al diseño nacional y un espacio para el encuentro.



Ads